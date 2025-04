Steffen Ritter ist Geschäftsführer des Instituts Ritter. Außerdem ist er Autor, Trainer, Redner und Mitinitiator des Jungmakler Awards. Für AssCompact gibt er Maklern in seiner monatlich erscheinenden Kolumne praktische Tipps, um besondere und alltägliche Herausforderungen zu meistern. In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz zunehmend unseren Arbeitsalltag prägt, stehen Versicherungsvermittler vor der Herausforderung, diese Technologien sinnvoll in ihre Prozesse zu integrieren. Mein Institut ...

