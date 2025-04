EDPB veröffentlicht Richtlinien zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Blockchain-Technologien

Das European Data Protection Board (EDPB) hat Richtlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Blockchain-Technologien veröffentlicht. Bis zum 9. Juni stehen diese für öffentliche Kommentare offen.

Die gestern vom European Data Protection Board (EDPB) veröffentlichten Richtlinien zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Blockchain-Technologien enthalten keine Neuerungen für die Regulation von Blockchain. Vielmehr stellen sie autoritative Anweisungen dar, wie bestehende Regulationen wie die DSGVO im Datenschutz auf Blockchain anzuwenden sind.

The EDPB adopted guidelines on the processing of personal data through blockchain technologies to help organisations using blockchain to comply with the GDPR.

The guidelines are open for public consultation until 09 June 2025

