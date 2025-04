Die Rüstungsbranche rückt zunehmend in den Fokus von Investoren, die auf sicherheitsrelevante Technologien und geopolitische Stabilität setzen. Während das Interesse an militärischer Innovation und Luftfahrt wächst, suchen viele Anleger nach effizienten Wegen, um an dieser Entwicklung teilzuhaben - ohne dabei auf Einzeltitel zu setzen. Zwei börsengehandelte Indexfonds haben sich dabei als besonders kosteneffiziente Zugangspunkte etabliert. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...