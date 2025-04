Innsbruck (ots) -Zahlungsausfälle und unregelmäßige Einnahmen bringen viele selbstständige Therapeuten an ihre wirtschaftlichen Grenzen. Marketing-Experte Manuel Diwosch und sein Team von W3Becca® unterstützen körpernahe Gesundheitsdienstleister mit praxistauglichen Strategien für stabile Honorare und planbare Abläufe. Wie ihr alternatives Zahlungsmodell funktioniert und für wen es geeignet ist, erfahren Sie hier.Physiotherapeuten, Heilmasseure und andere Gesundheitsdienstleister stehen immer wieder vor der gleichen Herausforderung: Behandlungen werden korrekt durchgeführt, doch die Zahlung bleibt aus - oder erfolgt erst mit großer Verzögerung. Besonders häufig betrifft dies ärztlich verordnete Therapieblöcke, bei denen Patienten erst nach Abschluss aller Einheiten zahlen. In der Praxis führt das oft zu langen Wartezeiten, unregelmäßigen Zahlungseingängen und im schlimmsten Fall zu vollständigen Zahlungsausfällen. "Das eigentliche Problem ist nicht, dass Patienten nicht zahlen wollen, sondern, dass die Struktur keine zuverlässige Abrechnung ermöglicht", erklärt Manuel Diwosch, Geschäftsführer der W3Becca®, die sich auf die Vermarktung körpernaher Dienstleistungen spezialisiert hat. "Und genau das gefährdet langfristig die wirtschaftliche Stabilität vieler Praxen.""Wenn das System das Problem ist, braucht es ein neues - eines, das verlässlich für Einnahmen sorgt", führt Manuel Diwosch aus. Als Gründer der Diwosch GmbH kennt er die strukturellen Schwächen vieler Gesundheitsdienstleister genau. Mit seinen Agenturen hat er bereits mehr als 250 Unternehmen im Bereich Online-Marketing begleitet. Der besondere Fokus der Agenturmarke W3Becca® liegt auf selbständigen Gesundheitsprofis, die alleine oder im kleinen Team arbeiten - vor allem auf jenen, die fachlich exzellente Arbeit leisten, jedoch im Hintergrund mit organisatorischen Engpässen oder finanziellen Unsicherheiten kämpfen. Dazu zählen insbesondere Physiotherapeuten, Heilmasseure oder medizinische Fußpfleger.Zehn Behandlungen, null Planungssicherheit: Wie Zahlungsausfälle Praxen in Schieflage bringen"Das Muster der Probleme unserer Kunden ist oft ähnlich: Der Therapiestart erfolgt auf ärztliche Verordnung, die beispielsweise 10 Einheiten umfasst", erklärt Manuel Diwosch. "Die Patienten bezahlen in der Regel erst am Ende der Behandlungsserie, um sich anschließend einen Teilbetrag von der Krankenkasse rückerstatten zu lassen."Was zunächst unproblematisch klingt, wird schnell zur finanziellen Herausforderung. Bei durchschnittlichen Kosten von 80 bis 100 Euro pro Einheit summieren sich zehn Behandlungen auf bis zu 1.000 Euro. Wird dieser Betrag am Ende fällig, sind Ausreden wie "Es war gerade Weihnachten" oder "Ich hatte hohe Ausgaben" keine Seltenheit. Oder es läuft anders: Es kommt schließlich auch oft vor, dass die 10er-Karte nicht regelmäßig in Anspruch genommen wird - viele Patienten verschieben oder sagen Termine ab, sobald sich erste Besserung einstellt. Therapeuten geraten dann in die missliche Lage, auf ihre Zahlungen warten oder sogar verzichten zu müssen - mit direktem Einfluss auf ihre Liquidität und Planbarkeit.Viele scheuen davor zurück, im Voraus abzurechnen, aus Angst, Kundinnen zu verlieren oder einen Behandlungsabbruch zu riskieren. "Es ist daher essenziell, eine alternative Lösung für die Therapeuten und Kunden zu finden, damit solche Vorfälle nicht zur wirtschaftlichen Belastung werden", erklärt Manuel Diwosch.Stabile Einnahmen statt offener Rechnungen: Mit Paketverträgen zu mehr wirtschaftlicher SicherheitManuel Diwosch und sein Team von W3Becca® haben eine solche Alternative gefunden: Zusammen mit ihren Kunden aus dem Gesundheitsbereich implementieren sie ein durchdachtes System aus Paketangeboten und Behandlungsverträgen. "Statt auf das Ende der Behandlungsreihe zu warten, eignet sich viel eher eine vertraglich geregelte Paketstruktur, wie zum Beispiel ein viermonatiger Behandlungszeitraum mit festgelegtem Leistungsumfang und klarer Preisstruktur", erklärt Manuel Diwosch. Die Zahlung erfolgt auf diese Weise monatlich - entweder per Einzug oder Dauerauftrag - unabhängig davon, ob die Termine wöchentlich wahrgenommen werden oder nicht. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Cashflow, der Praxisinhaber deutlich entlastet.Der Unternehmer schneidet diese Pakete individuell auf den jeweiligen Dienstleister zu - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich oder Deutschland. "Dabei achten wir auch auf die korrekte Bezeichnung der Kundengruppe, also ob es sich rechtlich um Patienten, Klienten oder Kunden handelt", versichert Manuel Diwosch. Besonderes Augenmerk legt das Team von W3Becca® zudem darauf, dass die Leistungen weiterhin so formuliert sind, dass sie - sofern möglich - bei der Krankenkasse eingereicht werden können. Sie möchten Ihre Praxis wirtschaftlich stabil aufstellen, Zahlungsausfälle vermeiden und mit klaren Strukturen mehr Zeit für Ihre Patienten gewinnen - ohne dabei den menschlichen Faktor aus den Augen zu verlieren? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit W3Becca® auf und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch mit Manuel Diwosch.