Hamburg/ München (ots) -MAN Truck & Bus liefert bis Juni 2025 insgesamt 350 MAN TGE an Europcar. Damit wickelt Europcar seine bisher größte Einzelbestellung mit MAN ab und setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Dieser Auftrag unterstreicht die langjährige Partnerschaft mit MAN und gleichzeitig das kontinuierliche Wachstum der Europcar-Nutzfahrzeugsparte."Bei Europcar legen wir großen Wert auf eine zuverlässige, effiziente und nachhaltige Fahrzeugflotte. Der MAN TGE bietet nicht nur hohe Nutzlasten und Flexibilität, sondern punktet auch mit sparsamen Antrieben und zeitgemäßen Assistenzsystemen. Damit ist er die perfekte Ergänzung für unser Angebot an Transportfahrzeugen", sagt Christopher Alting, Director Fleet bei der Europcar Mobility Group Germany.Christian Götz, Leiter Verkauf Van bei MAN Truck & Bus Deutschland: "Wir freuen uns, dass Europcar erneut auf den MAN TGE setzt. Diese Großbestellung bestätigt das Vertrauen in unser Produkt und die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen. Der MAN TGE überzeugt mit hoher Wirtschaftlichkeit, Fahrkomfort und einem dichten und kundenorientierten Servicenetz - entscheidende Faktoren für den Mietbetrieb und die vielfältigen Einsätze der Europcar-Kunden."Ideal für den Mietbetrieb mit durchdachter AusstattungDie bestellten MAN TGE sind Kastenwagen mit langem Radstand und einer funktionalen Ausstattung, die gezielt auf die Anforderungen des Mietgeschäfts ausgerichtet ist. Sie bieten Platz für bis zu drei Personen und verfügen über einen Laderaum mit einem Volumen von bis zu 14,4 m³. Ob private Umzüge, gewerbliche Transportaufträge oder Logistikeinsätze - die Fahrzeuge sind vielseitig einsetzbar. Eine robuste Innenausstattung sowie umfangreiche Sicherungsmöglichkeiten im Laderaum sorgen dafür, dass die Fahrzeuge im täglichen Einsatz effizient genutzt werden können.Moderne Fahrerassistenzsysteme und optimierter KomfortBereits vor der Groß-Bestellung hatte Europcar über 1.000 MAN Fahrzeuge in seiner Flotte. "Mit unserer Europcar-Flotte decken wir ein breites Spektrum an Mobilitätslösungen ab - vom leichten Transporter bis zum schweren Lkw. Fahrzeuge von MAN haben wir zwischen 3,5 und 15 Tonnen. Sie sind zuverlässig und kommen bei unseren Kundinnen und Kunden sehr gut an - und deren Wünsche stehen wiederum bei Europcar im Fokus", sagt Christopher Alting.Die neuesten MAN TGE verfügen über eine erweiterte Serienausstattung, die sowohl den Fahrkomfort als auch die Sicherheit erhöht. Dazu gehören:- Erweiterte Assistenzsysteme: Sensor- und kamerabasierte Parkassistenz zur Unterstützung beim Rangieren sowie Notbrems- und Spurhalteassistent für zusätzliche Sicherheit im Fahrbetrieb.- Ergonomisch gestaltetes Fahrerumfeld: Digitale Anzeigeelemente, verbesserte Geräuschdämmung und eine intuitive Bedienung sorgen für eine komfortable Nutzung.- Optimierter Laderaum: Hochwertige Verkleidungen und flexible Befestigungsmöglichkeiten erleichtern den sicheren Transport von Gütern.Die Fahrzeuge stehen sowohl privaten als auch gewerblichen Kunden zur Verfügung, die kurzfristige oder langfristige Mobilitätslösungen benötigen.Dabei überzeugt MAN Truck & Bus auch mit dem breiten Servicenetz von über 340 Servicestandorten alleine in Deutschland, kundenorientierten Öffnungszeiten und Mobile 24 - dem europaweiten 24 Stunden Pannendienst.Perspektiven für zukünftige Kooperationen: Kunden bleiben im FokusBereits jetzt besteht die Lkw-Flotte von Europcar für Fahrzeuge über 7,49 Tonnen überwiegend aus MAN-Modellen. Über die neue Fahrzeuglieferung hinaus plant Europcar, die Partnerschaft mit MAN weiter auszubauen. Die Flotte orientiert sich stets an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden. Deshalb stehen u. a. Lösungen für Werkstattersatzfahrzeuge sowie die Überbrückung von Lieferzeiten im Fokus. Durch die enge Kooperation sollen Verfügbarkeiten optimiert und Ausfallzeiten minimiert werden. Am wichtigsten bleiben die attraktiven Konditionen und Haltekosten für die Kundinnen und Kunden. Reibungsloser Service und Zuverlässigkeit im After-Sales-Bereich sorgen darüber hinaus für langfristige Effizienz und Zufriedenheit.Weitere Informationen zum MAN TGE sind unter folgendem Link verfügbar: MAN TGE | Modell-Übersicht | MAN DE (https://www.man.eu/de/de/transporter/man-tge/modelluebersicht/man-tge-modelluebersicht.html) sowie auf der Website von Europcar: europcar.de.Über die Europcar Mobility GroupDie Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. "We help to change the way you move" ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an - sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 280.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® - ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® - ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa, Fox-Rent-A-Car® - einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet, sowie Euromobil® - ein deutscher Mietwagenanbieter. Die Gruppe betreibt außerdem die Plattform "myEuropcar" für Fahrzeug-Abonnements. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 9.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 15 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.comÜber MAN Truck & BusMAN Truck & Bus ist einer der führenden europäischen Nutzfahrzeughersteller und Anbieter von Transportlösungen mit jährlich rund 14,8 Milliarden Euro Umsatz (2023). Das Produktportfolio umfasst Transporter, Lkw, Busse, Diesel- und Gasmotoren sowie Dienstleistungen rund um Personenbeförderung und Gütertransport. MAN Truck & Bus ist ein Unternehmen der TRATON GROUP und beschäftigt weltweit ca. 33 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die MAN Truck & Bus Deutschland GmbH - Tochter der MAN Truck & Bus SE - setzte im Jahr 2023 in Deutschland rund 40.000 neue und gebrauchte Lkw, Busse sowie Transporter ab. Sie beschäftigt über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt mit eigenen Servicebetrieben und Servicepartnern über mehr als 340 Servicestandorte.