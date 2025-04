Hannover (ots) -Schon einmal Frickles probiert? Was international auf Social Media DER gehypte Snack ist, bringt Burger King® nun nach Deutschland. Frickles - also knusprig frittierte panierte Essiggurken - verbinden den würzigen Kick der Essiggurke mit herzhaften Crunch und bieten ein außergewöhnliches Snackerlebnis. Klingt erstmal ungewöhnlich? Ist es auch! Und genau deshalb setzt der Digital Street Art Künstler Hati Hati Mas die Frickles von Burger King® so richtig funky in Szene. Im unverkennbaren Style des Künstlers entführt die digitale Inszenierung in eine Augmented Reality, in der die Frickles auf faszinierende Weise zum Leben erwachen. Fricklemania pur!"Die Frickles vereinen zwei absolute Trend-Themen: Den anhaltenden Pickle-Hype und die wachsende Bedeutung von Snacks als Spielraum für Food-Innovationen. Frickles sind für mich ein unwiderstehlicher Snack, den man probiert haben muss", so Tim Lenke, Senior Manager Product Development & Innovation bei Burger King® Deutschland."Die Frickles-Idee hat mich von Anfang an begeistert. Bei der Fricklemania als Künstler kreativ zu werden, war ein tolles Erlebnis. Mein Wunsch ist es, dass meine digitale Kunst den Social Media Hype in eine echte Frickle-Begeisterung verwandelt", so Hati Hati Mas.Die Frickles [engl. fried pickles] sind ab dem 15.04.2025 in allen teilnehmenden Burger King® Restaurants in Deutschland erhältlich. Ein pikanter Chipotle-Dip sorgt für die perfekte Geschmacksabrundung der Frickles. Aber nur solange der Vorrat reicht!HINTER DEM FRICKLES HYPE BEI BURGER KING® DEUTSCHLANDKurzinterviews mit Tim Lenke und Hati Hati MasWie lässt du dich für neue Produkte inspirieren?Tim Lenke: Ich halte stets Ausschau nach aktuellen Food-Trends, sei es in den sozialen Medien oder in den Aromen und Techniken der internationalen Küche. Oftmals sind es aber auch ganz eigene Geschmacksideen, die in meinem Kopf reifen und darauf warten, in einem neuen Produkt lebendig zu werden. Dabei ist mir das Feedback unserer Community besonders wichtig. Am Ende ist es jedoch eine Kombination aus Beobachten, Zuhören, Kreativität und vielem Ausprobieren. Unser Antrieb ist es, etwas zu schaffen, das unsere Gäste wirklich begeistert und ihnen ein einzigartiges Geschmackserlebnis bietet.Sind Snacks die neuen Mahlzeiten?Tim Lenke: Snacks haben sich bei uns längst von kleinen Zwischenmahlzeiten zu einem bedeutenden Bestandteil unseres Angebots entwickelt. Sie sind die ideale Ergänzung zu unseren Klassikern wie dem Whopper® und passen perfekt in den flexiblen Alltag unserer Gäste. Ob als unkompliziertes Mittagessen oder einfach für den kleinen Hunger zwischendurch - Snacks sind ein wichtiger Baustein unserer Zukunft. Snacks eignen sich außerdem perfekt, um Neues auszuprobieren und Altes neu zu zeigen. Die Frickles sind hierfür ein tolles Beispiel, denn wir inszenieren klassische Essiggurken komplett neu. Der Crunch und die Würze sind eine tolle Kombination, die mit dem neuen Chipotle-Dip hervorragend harmoniert. So ein Produkt zu entwickeln, macht einfach nur Spaß!Wie hast du reagiert, als du die Anfrage von Burger King® erhalten hast?Hati Hati Mas: Ich habe mich riesig über diese Anfrage gefreut. Die Wertschätzung meiner Kunst durch eine Brand wie Burger King® ist eine enorme Auszeichnung. Und da ich selbst gerne Gast bin, war für mich sofort klar, dass diese Zusammenarbeit perfekt passt.Inwiefern passt deine Kunst zu den Frickles?Hati Hati Mas: Ich glaube, es ist die Art, wie beides ein bisschen aus der Reihe tanzt. Meine Kunst ist oft visuell unerwartet und will zum Hinschauen anregen. Die Frickles sind ja auch nicht der Standard-Snack - sie sind neu und machen neugierig. Ich denke, diese Kombination aus dem Besonderen und dem Mut, etwas anders zu machen, passt gut zusammen.Kannst du uns Einblick in deinen Kreativprozess geben?Hati Hati Mas: Ich fand es toll, dass Burger King® mir die Freiheit gab, Frickles in meinem Hati-Stil zum Leben zu erwecken. Die Hamburger U-Bahn ist immer die Kulisse für meine Kunst, also lag es nahe, das Video dort zu beginnen. Ich wollte das Publikum auf eine Reise zum Burger King® auf der Reeperbahn mitnehmen und auf dem Weg dorthin alle meine Hati-Charaktere und Animationen einbringen. Die Stimmung sollte die Vorfreude steigern und zu einer großen Party führen, als wir endlich ankamen, um die Frickles zu essen. Um die richtige Energie zu erzeugen, habe ich die Chance ergriffen und zusammen mit meinem Bruder einen Musiktitel geschrieben, der die Videos wirklich zum Leben erweckt hat. 