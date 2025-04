Während sich die kurzfristige Schwäche aufgrund von Überkapazitäten in der Branche und zyklischen Investitionspausen fortsetzt, bekräftigte AIXTRON auf der German Select Conference seine langfristige Wachstumsstory und hob strukturelle Rückenwinde in den SiC- und GaN-Leistungsmärkten hervor. Die Nachfrage nach SiC dürfte sich bis 2026 erholen - angetrieben durch den beschleunigten Umstieg auf 800V-Elektrofahrzeugplattformen. GaN befindet sich auf Kurs, sich bis zum Ende des Jahrzehnts zu verdreifachen, getragen von steigender Energieeffizienz und zunehmender KI-Nutzung. Mit einem US-Exposure von unter 10?% bleibt das direkte Zollrisiko begrenzt, auch wenn das Unternehmen mögliche indirekte Gegenwinde einräumt, falls sich eskalierende Handelskonflikte negativ auf das globale makroökonomische Umfeld auswirken sollten. AIXTRON baut seine Liquiditätsreserve strategisch auf 200 Mio. EUR aus, um laufende Marktvolatilitäten besser abzufedern. Die Entwicklung im ersten Quartal stärkt das Vertrauen in die Prognose für das Geschäftsjahr 2025, und das Management bleibt klar auf mehrjährige Megatrends ausgerichtet. Aus Sicht von mwb research bietet der jüngste Kursrückgang Anlegern eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in einen potenziellen langfristigen Wachstumswert an einem zyklischen Tiefpunkt. Die Analysten bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung sowie ihr Kursziel von EUR 19.50.