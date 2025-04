Vor wenigen Tagen sah es noch danach aus, dass Apple von Trumps Zollwut enorm unter Druck gesetzt werden könnte. Importzölle von 145 Prozent bei chinesischen Einfuhren drohten, den Preis des iPhone in Bereich jenseits des Erträglichen zu katapultieren und dabei Umsätze, Margen oder beides in den Keller zu befördern. Am Freitagabend verkündete das Weiße Haus nun aber Ausnahmen für Smartphones und Computer.

