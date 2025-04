Eine kommentierende Marktanalyse von Lale Akoner, Marktanalystin bei eToro Die Märkte zeigten sich in der vergangenen Woche nervös: Die Renditen britischer Staatsanleihen kletterten auf den höchsten Stand seit den 1990er-Jahren und auch in den USA zogen sie deutlich an. Grund dafür sind hartnäckige Inflation und globale Handelskonflikte. Viele Anleger ziehen sich aus langfristigen Anleihen zurück ...

