DJ AUKTION/Bund stockt Bundesobligation auf

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag über eine Auktion eine Bundesobligation mit Fälligkeit April 2030 aufgestockt. Dabei wurden Stücke im Volumen von 3,549 Milliarden Euro am Markt platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Die Finanzagentur behielt Titel im Umfang von 951 Millionen Euro zum Zwecke der Marktpflege ein, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro einstellte. Laut Bundesbank wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs akzeptiert und auf Nichtwettbewerbsbasis 82 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis. Zu der Transaktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion vom 25. März):

=== Emission 2,40%-ige Bundesobligation mit Laufzeit bis 18. April 2030 Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,909 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,549 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,4 (1,9) Durchschnittsrend. 2,06% (2,44%) Durchschnittskurs 101,57 (99,78) Mindestkurs 101,57 (99,77) Wertstellung 17. April 17, 2025 ===

April 15, 2025

