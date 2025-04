Der DAX überschritt am Dienstag die 21.000-Punkte-Marke und notiert 1,2 Prozent im Plus bei 21.208 Zählern. Bereits am Montag hatte der Leitindex fast drei Prozent zugelegt und damit seine Verluste weiter aufgeholt. Der MDAX legt um 1,7 Prozent auf 27.090 Punkte zu, während der EuroStoxx 50 um rund 0,8 Prozent auf 4.951 Punkte kletterte.Im Fokus bleiben weiterhin die internationalen Handelskonflikte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...