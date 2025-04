Volkswagen-Papiere legen kräftig zu, nachdem die USA eine Aussetzung von Autozöllen in Aussicht stellen. Der DAX-Wert profitiert von der positiven Marktstimmung.

Die Papiere von Volkswagen zeigten sich zu Wochenbeginn von ihrer starken Seite. Am Montag legte der Kurs zeitweise kräftig zu und schaffte es im Tageshoch sogar über die Marke von 90 Euro. Auch am Folgetag zählte die Aktie zu den Gewinnern im deutschen Leitindex.

Zuletzt notierte das Wertpapier bei 89,38 Euro, was einem Zuwachs von 2,31 Prozent oder 2,02 Euro gegenüber dem Vortagesschluss entsprach. Dieser Anstieg katapultierte die Aktie unter die Top-Performer im DAX.

Zoll-Entspannung gibt Gas?

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Volkswagen ?

Was steckt hinter dieser plötzlichen Stärke? Die Anleger scheinen aufzuatmen, denn aus den USA kamen versöhnlichere Töne bezüglich der angedrohten Autozölle. Die Aussicht, dass die Importzölle vorerst ausgesetzt werden könnten, beflügelte offenbar die Fantasie der Käufer. Kein Wunder, dass daraufhin nicht nur VW, sondern auch andere deutsche Autowerte am Dienstag zulegten.

Diese Entwicklung ist ein Lichtblick nach den jüngsten geopolitischen Unsicherheiten und Diskussionen um Zölle, die zuletzt belastet hatten. Gerade für exportorientierte Hersteller wie Volkswagen sind solche Nachrichten Gold wert.

Starke Position im DAX

Die positive Reaktion am Markt spiegelte sich auch in der Positionierung innerhalb des DAX wider. Volkswagen behauptete sich am Dienstagvormittag neben Unternehmen wie Rheinmetall und Beiersdorf in der Spitzengruppe des Index. Das zeigt, wie sensibel der Markt auf Nachrichten rund um internationale Handelsbeziehungen reagiert.

Auch wenn Herausforderungen wie die Versorgung mit kritischen Metallen für die E-Mobilität weiter bestehen, sorgte die potenzielle Zollpause für einen spürbaren Impuls. Der Kursgewinn zeigt, dass die Anleger bereit sind, bei positiven Signalen zuzugreifen.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 15. April liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...