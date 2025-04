Hamburg (www.anleihencheck.de) - Angesichts neuer US-Zölle und einer sich abschwächenden US-Konjunktur rücken die geldpolitischen Spielräume in Europa wieder stärker in den Fokus, so die Experten von Berenberg.Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte am 17. April den Leitzins senken - trotz des globalen Zollchaos. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...