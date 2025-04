London (www.fondscheck.de) - M&G Investments gibt heute die Ernennung von Charlie Anniss zum Fondsmanager des M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund (ISIN LU2226639461/ WKN A2QDX0, A EUR) bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von M&G Investments:Er berichtet an John William Olsen, der das Sustain & Impact Equity Team von M&G leitet, das rund 5 Milliarden Euro verwaltet. Charlie Anniss wird das Wachstum des Fonds, der vor kurzem sein Impact-Ziel erweitert hat, unterstützen, um der steigenden Nachfrage der Anleger nach Strategien mit dem Schwerpunkt auf Natur und Biodiversität gerecht zu werden. Charlie Anniss wird innerhalb des breiteren M&G Sustainable & Impact Investing Teams arbeiten und vom Impact-Lead des Fonds, dem Head of Impact Strategy, Ben Constable-Maxwell, unterstützt. Er wird sein fundiertes Wissen im Bereich Impact Investing und Biodiversität in die eingehenden Investmentdiskussionen des Teams einbringen - über das breite Spektrum der Impact- und Nachhaltigkeits-Aktienfonds von M&G hinweg. ...

