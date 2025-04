Der ÖPNV-Betreiber vhh.mobility (Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein) strebt an, 20 E-Busse von zwei verschiedenen Herstellern in seine Flotte für den Kreis Pinneberg zu integrieren. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Solobusse vom Typ MAN Lion's City E und Mercedes-Benz eCitaro. Wie viele Busse von MAN und wie viele von Daimler Buses geliefert werden, schlüsseln die VHH nicht auf. Klar ist aber: Die ersten zehn Fahrzeuge starten aktuell in den ...

