Der Ladenetz-Betreiber EWE Go warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Demnach werden auf externen Plattformen angebliche EWE-Go-Gutscheine zum Kauf angeboten. Dabei handele es sich um einen Betrugsversuch. Man solle keine persönlichen Daten preisgeben und solche Angebote melden. EWE Go selbst biete keine Gutscheine an, auch nicht über Drittanbieter. "Achtung: Diese Angebote sind nicht echt!", schreibt das Unternehmen in einem Instagram-Post. EWE Go ...

