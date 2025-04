MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational vor Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 720 Euro belassen. Der Umsatz des Großküchenausstatters im ersten Quartal dürfte nur wenig über dem Niveau aus dem Vergleichsquartal 2024 liegen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der operative Gewinn (Ebit) werde wohl nur moderat zugelegt haben. Die Aktie sei vor diesem Hintergrund noch immer üppig bewertet./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 09:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007010803