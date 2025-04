HOUSTON, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (NYSE: LYB), ein weltweit führendes Unternehmen der chemischen Industrie, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht, in dem bedeutende Fortschritte bei zirkulären und kohlenstoffarmen Lösungen, Klimaschutzmaßnahmen und operativer Exzellenz aufgezeigt werden.

"Bei LYB ist Nachhaltigkeit eine Chance, die Zukunft neu zu gestalten und langfristigen Wert zu schaffen", so Peter Vanacker, CEO von LyondellBasell. "Unser Bericht 2024 mit dem Titel ,From Vision to Value' zeigt, wie wir den Status quo überdenken und den Fortschritt in Richtung einer kreislauforientierten und kohlenstoffarmen Zukunft beschleunigen, indem wir in innovative Technologien investieren, die Zusammenarbeit stärken und Nachhaltigkeit in unsere Kernstrategie einbetten."

Nachhaltigkeits-Highlights 2024

Erfolg des Wertsteigerungsprogramm (Value Enhancement Program, VEP): Die von den Mitarbeitern des Unternehmens vorangetriebene VEP-Initiative hat einen kumulierten wiederkehrenden jährlichen EBITDA von 800 Millionen US-Dollar freigesetzt und eine geschätzte jährliche Reduzierung der CO2-Emissionen um 310.000 Tonnen bewirkt.

Förderung der Kreislaufwirtschaft: LYB steigerte das Volumen von Polymeren, die aus recycelten oder erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wurden, um 65 % auf über 200.000 Tonnen und nähert sich damit seinem Ziel für 2030, jährlich zwei Millionen Tonnen zu produzieren und zu vermarkten sowie einen zusätzlichen EBITDA von mehr als einer Milliarde US-Dollar zu erwirtschaften 1 .

. MoReTec-1-Bauarbeiten im Gange: Um der steigenden Nachfrage nach zirkulären Polymeren gerecht zu werden, hat das Unternehmen in Wesseling den Grundstein für seine erste kommerzielle chemische Recyclinganlage gelegt, in der schwer recycelbare Kunststoffabfälle in neue Rohstoffe umgewandelt werden, unter anderem für Lebensmittelverpackungen.

Reduzierung der Kohlenstoffemissionen: Im ersten Quartal 2025 schloss LYB die Stilllegung der Raffinerie in Houston sicher ab. Dadurch werden die jährlichen Scope-3-Emissionen um etwa 40 Millionen Tonnen reduziert.

Ausbau erneuerbarer Energien: Neue Stromabnahmeverträge (PPAs), die im Jahr 2024 abgeschlossen wurden, werden es LYB ermöglichen, sein Ziel zu erreichen, bis 2030 mindestens 50 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.

Hervorragende Sicherheit: Von über 90 LYB-Produktionsstätten erreichten 70 GoalZERO, 72 waren verletzungsfrei und das Unternehmen erreichte mit 0,127 die zweitniedrigste Gesamtzahl an meldepflichtigen Vorfällen aller Zeiten.

Strategisches Wachstum und Investitionen: Das Unternehmen erwarb die APK AG und erweiterte damit sein Portfolio um die Newcycling-Technologie für das lösungsmittel-basierte Recycling von Abfällen aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE).

Anerkennung für Nachhaltigkeit: Platz 1 unter den Kunststoffherstellern im BloombergNEF-Ranking der Unternehmen der Kreislaufwirtschaft 2024 und Beibehaltung des AA-ESG-Ratings von MSCI.

"Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir unserem Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation treu. Unsere Investitionen in zirkuläre und kohlenstoffarme Lösungen sowie unser Engagement für Sicherheit und operative Exzellenz werden unseren Fortschritt bei der Erreichung unserer Ziele für 2030 und 2050 vorantreiben. Wir setzen unsere Vision in dauerhafte Werte um und stellen sicher, dass wir für unsere Kunden, Aktionäre und die Gesellschaft einen bedeutenden Mehrwert schaffen." - Peter Vanacker, CEO, LyondellBasell

1 Inkrementell zum jährlichen EBITDA von LyondellBasell für O&P Americas und O&P EAI auf fossiler Basis