Cybersecurity-Experten von Skybox Security kommen zu FireMon, um Wachstum voranzutreiben und einen einheitlichen Kundennutzen in den Regionen EMEA, APAC und Nordamerika zu schaffen

FireMon, ein führendes Unternehmen für die Verwaltung von Netzwerksicherheitsrichtlinien (NSPM), gab heute die Einstellung von vier strategischen Vertriebsfachkräften bekannt, die zuvor bei Skybox Security tätig waren. Mit diesem Schritt bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für globales Wachstum und Kundenerfolg.

FireMon baut seine globale Präsenz kontinuierlich aus und stärkt mit der Einstellung von Alessio Fasano (südliche EMEA-Region), Morris Becker (DACH), Veera Subramanian (Südostasien) und Brian Matzke (New York City) seine regionale Führungsposition, indem es seine Fähigkeit verbessert, skalierbare, sichere und innovative Lösungen zu liefern, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Alessio Fasano war bei Skybox als Country Manager für Italien, Griechenland, Zypern und Malta tätig und galt als erfolgreichster Vertriebsleiter des Unternehmens. Als erfahrener technischer Leiter und Unternehmer bringt er jahrzehntelange Erfahrung in der Führung von Teams und dem Ausbau von Vertriebspartnerschaften mit zu FireMon und kann auf eine Erfolgsbilanz verweisen, wenn es um die Erzielung messbarer Ergebnisse unter Druck geht. Er war ferner als Group Chief Security Officer bei Retelit tätig, wo er tiefe Einblicke in die Pain Points der Kunden "von der anderen Seite des Tisches" erhielt.

Der in Deutschland ansässige Morris Becker kommt ebenfalls nach einer erfolgreichen Laufbahn bei Skybox zu FireMon, wo er maßgeblich an der Betreuung von Unternehmenskunden und dem Geschäftsausbau in Zentraleuropa beteiligt war. Becker ist bekannt für seinen beratenden Vertriebsansatz und sein fundiertes regionales Know-how und wird daher eine zentrale Rolle beim Wachstum von FireMon in der DACH-Region spielen.

Veera Subramanian war als Regional Sales Director für ASEAN und Hongkong bei Skybox tätig und leitet nun die strategischen Kunden von FireMon in Südostasien und Australien. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Vertriebsaktivitäten in der APAC-Region ist Subramanian dafür bekannt, dass er es Unternehmen ermöglicht, durch Transparenz, Analysen und Automatisierung stärkere Sicherheitspositionen zu erreichen. Veera Subramanian ist zudem Gründer von Vincere CyberTech und hatte Führungspositionen bei F5, Picus Security und anderen wachstumsstarken Sicherheitsanbietern in der Region inne.

Brian Matzke übernimmt bei FireMon die Position des Strategic Account Executive für das Gebiet New York City, nachdem er zuvor bei Skybox Security maßgeblich zur Steigerung des Enterprise-Umsatzes im gesamten Nordosten beitrug. Sein Eintritt stärkt das nordamerikanische Team von FireMon als Teil einer breiteren globalen Investition in kundenorientierte Führung. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Technologievertrieb, davon 15 Jahre im Bereich Cybersicherheit, verfügt Brian über fundierte Expertise in Netzwerk- und Informationssicherheitslösungen. Seine frühere Laufbahn umfasst auch Positionen bei Radware, Tenable und IntSights.

"FireMon steht seit mehr als 25 Jahren an der Spitze der Verwaltung von Netzwerksicherheitsrichtlinien und ermöglicht es globalen Unternehmen, Komplexität zu bewältigen, Risiken zu reduzieren und in einer sich ständig ändernden Bedrohungslandschaft Sicherheit zu gewährleisten", sagt Brian Keets, Chief Revenue Officer bei FireMon. "Das Einbringen von branchenerprobten Führungskräften wie Alessio, Morris, Veera und Brian ist wesentlich, um diese Bemühungen zu unterstützen. Jeder von ihnen verfügt über fundierte regionale Expertise und eine ausgeprägte Kundenorientierung Qualitäten, die entscheidend sind im Zuge unserer globalen Expansion und unserer Zielsetzung, weiterhin sinnvolle Ergebnisse für unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern."

FireMon hat nach der Geschäftsaufgabe von Skybox Security einen starken Anstieg des weltweiten Interesses und der Rekrutierung von einigen der bekanntesten Sicherheitsexperten der Branche verzeichnet. Die jüngsten Einstellungen gehören zu einer Reihe von strategischen Schritten, die darauf abzielen, die Reichweite und Reaktionsfähigkeit von FireMon auf internationalen Märkten zu erhöhen, während das Unternehmen seine Kunden weiterhin mit der branchenweit intelligentesten Plattform für die Verwaltung von Sicherheitsrichtlinien unterstützt.

Die globale Präsenz von FireMon geht mittlerweile über 70 Länder hinaus und umfasst mehr als 1.700 Kunden weltweit. Das Unternehmen ist weiterhin marktführend in den Bereichen Hybrid-Cloud-Sicherheit, Automatisierung und Risikominderung durch kontinuierliche Compliance und intelligente Verwaltung von Richtlinien.

FireMon ist bestrebt, durch die Optimierung von Sicherheitsabläufen bessere Sicherheitsergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen bietet branchenführende Lösungen für das Management von Sicherheitsrichtlinien, Cloud-Sicherheit und Asset-Management. Unsere Plattform ist die einzige Echtzeitlösung, die Risiken im Zusammenhang mit Firewall- und Cloud-Sicherheitsrichtlinien reduziert, Richtlinienänderungen verwaltet und die Einhaltung von Vorschriften durchsetzt. FireMons Cloud Defense (ehemals DisruptOps) ist das einzige dezentrale Cloud-Sicherheitsangebot, das Probleme in dynamischen Public-Cloud-Umgebungen erkennt und darauf reagiert. Unsere cloudbasierte Asset-Management-Lösung (ehemals Lumeta) scannt komplette Infrastrukturen, um alles in der Umgebung zu erkennen und wertvolle Einblicke zu liefern, wie alle Elemente vernetzt sind. Weitere Informationen finden Sie unter FireMon.com und den FireMon Blog.

