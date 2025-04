Sechs Frauen, eine Rakete: Ihr Ziel war der Rand des Weltraums. Für Blue Origin war es ein weiterer Start, doch für die Geschichtsbücher der Raumfahrt war diese Mission ein Novum. Das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin aus Kent im US-Bundesstaat Washington hat am 14. April einen historischen Meilenstein gesetzt. Mit der Mission NS-31 startete erstmals eine ausschließlich weibliche Crew von sechs Personen ins All. An Bord der New-Shepard-Rakete befanden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...