Die US-Berichtssaison der Großbanken geht auch am Dienstag nahtlos weiter - und ist mit erfreulichen Zahlen gestartet. Sowohl die Bank of America als auch die Citigroup haben im ersten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen.Die Bank of America profitierte spürbar von der erhöhten Volatilität an den Märkten. Der Handel mit Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen legte kräftig zu. Der Gewinn stieg um 14 Prozent auf knapp sieben Milliarden Dollar, die Erträge kletterten um sechs ...

