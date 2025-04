Die Kryptobörse Kraken mischt den Markt auf. Ab sofort können US-Kunden in ausgewählten Staaten neben Kryptowährungen auch Aktien und ETFs handeln - provisionsfrei. Mit diesem Schritt positioniert sich die Plattform als direkter Konkurrent zu Robinhood und strebt eine All-in-One-Handelsplattform an.Kraken, weltweit die 10. größte Kryptobörse, wagt den Ausbruch aus der reinen Krypto-Nische. Seit dem 14. April 2025 können Anleger in US-Bundesstaaten wie New Jersey, Connecticut, Wyoming oder Alabama ...

