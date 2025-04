News von Trading-Treff.de Palantir konnte sich auch am Dienstag weiter nach oben durchsetzen. Die Aktie gewann 1,97 %. Damit notiert der Wert inzwischen bei rund 82,77 €. D.h., die Aktie hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Sprung nach oben geschafft. Dies gilt in mehrerlei Hinsicht. Wichtig ist vor allem, dass der Titel derzeit das Vertrauen der Märkte zurück gewonnen hat. Aufgrund hilft dabei, dass die Palantir einen Vertrag mit der NATO ...

