Moke International, Hersteller des elektrischen Strandautos Moke, hat im englischen Leamington Spa eine neue, vollständig im Besitz des Unternehmens befindliche Produktionsstätte eröffnet. Über 500 Einheiten des elektrischen Moke sollen dort in diesem Jahr gefertigt werden. Die neue Fabrik befindet sich in Warwickshire in den Midlands, wo auch viele andere britische Automobilhersteller ansässig sind. Moke International baut dort konkret die aktualisierte ...

