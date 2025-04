© Foto: picture alliance / JOKER | Alexander Stein

Die USA streben von China losgelöste Lieferketten an. Davon profitiert unter anderem dieses US-Unternehmen für seltene Erden.Leser, die gern einmal die Hintergründe der aktuellen US-Politik verstehen möchten, können sich gern Ray Dalios "Principles for Dealing with the Changing World Order" ergänzend zu Gemüte führen. Darin wird erklärt, wie über Jahrhunderte die führenden Weltmächte regelmäßig wechselten und an welchem Punkt wir uns im aktuellen Zyklus befinden. China will die USA wirtschaftlich und militärisch spätestens bis 2049 ablösen, was zu Konflikten führt. Donald Trump versucht hingegen mit Zöllen die Zeit zurückzudrehen und sein Land zu einer Exportnation umzugestalten. Ob dies …