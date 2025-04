HORW (ots) -Dexcom, der weltweit führende Anbieter von Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung in Echtzeit für Menschen mit Diabetes, gab heute bekannt, dass sein leistungsstärkstes System für das Diabetesmanagement1, Dexcom G7, nun in der Schweiz mit dem Omnipod® 5-System zur automatisierten Insulinabgabe (Automated Insulin Delivery, AID) verknüpfbar ist.Dexcom G7 ist der fortschrittlichste CGM-Sensor von Dexcom und mit nur 30 Minuten Startphase doppelt so schnell wie jedes andere CGM-System1--3 im hybriden Closed Loop (HCL). Dies bedeutet, dass Personen mit einem Dexcom G7, der mit einem AID-System verbunden ist, mehr Zeit im Zielbereich verbringen können.+ Weiterhin hat Dexcom über 60 Studien mit seiner CGM-Technologie und verschiedenen AID-Systemen durchgeführt - mehr als jeder andere Anbieter.4-5 Bei der Verwendung eines mit Dexcom verbundenen AID-Systems wurde sowohl bei Erwachsenen als auch bei pädiatrischen Patienten eine längere Zeit im Zielbereich erreicht.,**,6Schätzungsweise sind in der Schweiz rund 525'000 Personen an Diabetes erkrankt, davon sind rund 50'000 Personen von einem Typ-1-Diabetes betroffen.7 Das Leben mit Typ-1-Diabetes stellt die Betroffenen im Alltag oftmals vor grosse Herausforderungen. Die Funktion Share & Follow^ des Dexcom G7 kann insbesondere für Kinder mit Diabetes und ihre Familien nützlich sein. Sie erlaubt es, Glukosewerte und Warnmeldungen, z. B. bei zu niedrigen Werten, mit bis zu zehn Freunden, Eltern oder anderen Familienmitgliedern sowie Betreuungspersonen zu teilen. Dexcom G7 kann Benutzer ausserdem bis zu 20 Minuten im Voraus vor einem kritisch niedrigen Wert benachrichtigen, und dieser Alarm ist auch verfügbar, wenn es mit einem AID-System verbunden ist.1,# Zu den potenziellen Vorteilen bei der Verwendung eines AID-Systems zählen besserer Schlaf, weniger Besorgnis und geringere Belastung durch das Leben mit dem Diabetes.8-9Mit der Direct-to-Watch-Funktion\u2020 können Menschen mit Diabetes ihre Glukosewerte auch auf ihrer Apple Watch ablesen~ - selbst wenn ihr Smartphone oder AID-Steuerungsgerät nicht in der Nähe ist. Auch im Hinblick auf verschiedene Sensortragestellen bietet Dexcom G7 Flexibilität.++Direkte Abrechnung mit der KrankenversicherungBei bestimmten Indikationen werden die Kosten für ein CGM-System von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Die obligatorische Kranken- und Pflegeversicherung übernimmt die Kosten für das Dexcom G7 CGM-System nach MiGeL-Kategorie 21.06 für Menschen mit Diabetes, die eine Insulinpumpen- oder Basal-Bolus-Insulintherapie durchführen. Das Rezept wird von einem Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie ausgestellt. Eine vorherige Kostenübernahmevereinbarung ist nicht erforderlich. Dexcom rechnet mit den meisten Krankenkassen direkt ab und die Anwender erhalten nur eine Kopie der Rechnung zu Informationszwecken. Wenn Sie ein Rezept für das Dexcom G7 haben, schicken Sie dieses einfach an Dexcom. Das System wird dann kostenfrei zu Ihnen nach Hause oder, auf Wunsch, an Ihr Diabeteszentrum geliefert||.Bitte besuchen Sie dexcom.com/de-CH/pumpen, um mehr zu erfahren.Referenzen:+ Dexcom G7 kann die Startphase innerhalb von 30 Minuten abschliessen, während andere CGM-Marken im hybriden Closed Loop bis zu einer Stunde oder länger benötigen.Ergebnisse gegenüber Ausgangswert nach dreimonatiger Anwendung eines Closed-Loop-Systems.** Die Studie verwendete AID-Systeme, die mit dem Dexcom G6-System verbunden waren. Die Ergebnisse sind auf mit dem Dexcom G7 verbundene Systeme übertragbar; Daten liegen vor 2025.^ Separate Follow App und Internetverbindung erforderlich# Warnt bis zu 20 Minuten im Voraus vor einer schweren Hypoglykämie (Gewebeglukosespiegel bei oder unter 55 mg/dL oder 3,1 mmol/L)\u2020 Um einen neuen Dexcom G7 Sensor mit einer kompatiblen Apple Watch zu koppeln, wird ein kompatibles Smartphone benötigt. Um Share/Follow nutzen zu können, darf das Smartphone höchstens 10 Meter vom Dexcom G7 entfernt sein.~ Kompatible Geräte sind separat erhältlich. Eine Liste der kompatiblen Geräte findest du unter https://www.dexcom.com/de-CH/compatibility/select.++ Das G7 ist für das Tragen am Arm und im Bauchbereich zugelassen, bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren kann das G7 auch im oberen Gesässbereich getragen werden.IIDexcom G7 ist auch in den Ausgabestellen ausgewählter Facharztpraxen erhältlich (in der sogenannten Selbstdispensation "SD") oder über verschiedene regionale Stellen der Patientenorganisation diabetesschweiz.1. Dexcom G7 Benutzerhandbuch, 20232. Medtronic Simplera Benutzerleitfaden 20233. Abbott FreeStyle Libre 2 und 2 Plus (https://dexcom-promomats.veevavault.com/ui/doc_info/3814/3/0) Gebrauchsanweisung, 20234. Peacock S, et al. Diabetes Ther. 2023;14(5):839-855.5. Dexcom, Archivdaten, 20256. Brown SA, et al. Diabetes Care. 2021;44(7):1630-1640.7. Diabetes Schweiz. Über Diabetes. Diabetes Schweiz. Über Diabetes. Zugriff im April 2025. https://www.diabetesschweiz.ch/ueber-diabetes8. Sherr J L, et al. Diabetes Care. 2022;45(12):3058-3074.9. Farrington C. Diabet Med 2018;35:436-449