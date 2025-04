Neues Buch zeigt, wie Organisationen durch Integration und Automatisierung Silos abbauen, Komplexität reduzieren und transformative Ergebnisse erzeugen können, die Menschen, Gemeinschaften und dem Planeten zugutekommen

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, verkündet die Veröffentlichung von Digital Impact: The Human Element of AI-Driven Transformation (Wiley), ein kühnes neues Buch von Steve Lucas, dem Vorstandsvorsitzenden und CEO von Boomi. Lucas setzt sich in dem Buch eindringlich mit einem Problem auseinander, über das nur wenige Führungskräfte sprechen: Die KI-Revolution wird ins Stocken geraten, wenn wir nicht zuerst die marode digitale Infrastruktur reparieren, auf der sie aufbaut.

Boomi CEO Steve Lucas Releases New Book: Digital Impact The Human Element of AI-Driven Transformation

Mit fast 30 Jahren Führungserfahrung in Unternehmen wie Adobe, SAP, Salesforce und Marketo bietet Lucas aus erster Hand Leitlinien für den Umgang mit der Krise der digitalen Fragmentierung veraltete Systeme, unzusammenhängende Daten und chaotische Architekturen die zum Entgleisen der KI in Unternehmen führen könnte.

"KI ist nur so intelligent wie die Systeme und Daten, auf denen sie ausgeführt wird", sagte Lucas. "Derzeit versuchen die meisten Unternehmen, KI-Wolkenkratzer auf Sand zu bauen. Mit der richtigen Integrationsstrategie eine, die Menschen in den Vordergrund stellt können wir jedoch digitales Chaos zu einem Katalysator für Innovation, Nachhaltigkeit und menschlichem Fortschritt machen."

Mit exklusiven Interviews mit Unternehmensführern und einem Vorwort zur kommenden KI-Ära, bietet Digital Impact einen Fahrplan für den Aufbau vernetzter, intelligenter und menschenzentrierter digitaler Umgebungen. Lucas stellt in dem Buch sein neues Führungskonzept "Digital Impact Mission" vor, das CEOs dazu auffordert, die Transformation von der Spitze aus zu leiten, die Fragmentierung zuerst zu beheben und Technologie zu priorisieren, die Menschen befähigt.

Zu den lobenden Worten für Digital Impact von namhaften Persönlichkeiten der Wirtschaft gehören:

"Jede Branche, jedes Unternehmen, jeder Arbeitsablauf wird durch KI neu erfunden. Organisationen stehen vor der enormen Aufgabe, die Chance dieses transformativen Moments zu ergreifen. Digital Impact bietet einen Orientierungsplan für die KI-Revolution."

- Bill McDermott, CEO, ServiceNow

"Die Nutzung von KI ist mittlerweile eine Notwendigkeit für Unternehmen, die einen Produktivitätsschub anstreben. Digital Impact zwingt Sie dazu, die Angst vor dem Unbekannten abzulegen und KI zu einem der transformativsten Vermögenswerte Ihres Unternehmens zu machen."

- Carl Eschenbach, CEO, Workday

"Die Menschen verstehen noch nicht, wie entscheidend die Integration von Systemen und Daten für den Erfolg im KI-Zeitalter sein wird. Digital Impact wird Ihnen helfen, die Konkurrenz weit hinter sich zu lassen."

- Betsy Atkins, ehemalige Vorstandsvorsitzende und CEO, Clear Standards, Inc.

"In der Wirtschaft, wie im Sport, benötigen Sie einen innovativen Spielplan, um der Konkurrenz vorauszubleiben. Digital Impact bietet praxisnahe Beispiele und praktischen Rat, wie Sie Ihr Spiel gewinnen."

- Jonathan Becher, President, San Jose Sharks Sports Entertainment

Digital Impact umfasst außerdem überzeugende Fallstudien von Banken, die ihre alten Datensysteme modernisieren, über globale Logistikunternehmen, die Supply Chain Intelligence in Echtzeit aufbauen, bis hin zu Non-Profit-Organisationen, die Connected Tech nutzen, um Veränderungen voranzutreiben.

Das ab heute verfügbare Buch Digital Impact: The Human Element of AI-Driven Transformation ist ein Muss für Führungskräfte, die das volle Potenzial der KI ausschöpfen möchten, indem sie ein intelligenteres, stärker vernetztes digitales Fundament schaffen, das Menschen und Zweck in den Mittelpunkt stellt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.boomi.com/digitalimpact

Über Boomi

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Automatisierung und Optimierung kritischer Prozesse, um Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen. Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Funktionen verbindet die Boomi Enterprise Platform Systeme nahtlos und verwaltet Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

