Beschleunigte Nachfrage nach Infrastrukturmodernisierung, Modellierung von Hyperscale-Architektur und KI-fähiger Speicher spielen eine entscheidende Rolle

Lightbits Labs (Lightbits®), der Erfinder des NVMe®-over-TCP-Protokolls, das softwaredefinierten Speicher der nächsten Generation für moderne Arbeitslasten bietet, gab heute ein rekordverdächtiges Wachstum für das 1. Quartal 2025 bekannt. Dieser Meilenstein spiegelt die starke weltweite Nachfrage nach einer Modernisierung der Infrastruktur wider, die Cloud-Operationen modelliert, die durch hochleistungsfähigen Blockspeicher ermöglicht werden und Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz in großem Maßstab bieten.

Das Rekordquartal für Lightbits, das durch einen 4,8-fachen Anstieg der Softwareverkäufe und eine 2,9-fache Steigerung des durchschnittlichen Geschäftsvolumens gekennzeichnet ist, wird durch einen Anstieg der Neukunden und eine starke Kundentreue angetrieben, was sich in einer beeindruckenden Verdoppelung der Lizenzen im Vergleich zum Vorjahr zeigt. Das Neukundenwachstum war besonders stark bei Finanzdienstleistern, Dienstleistern und E-Commerce-Organisationen, die eine hohe Leistung und geringe Latenz in großem Umfang benötigen.

Ein besonders herausragender Anwendungsfall für Lightbits war bei Anbietern von KI-Cloud-Diensten zu verzeichnen. Crusoe weitete den Einsatz von Lightbits aus, um leistungsstarke KI-Cloud-Dienste im Multi-Petabyte-Bereich zu betreiben. Elastx implementierte Lightbits, um sichere, skalierbare und nachhaltige OpenStack-, Kubernetes- und KI-Cloud-Dienste zu unterstützen. Und das Cloud-Unternehmen Nebul nutzt Lightbits, um seine leistungsstarke, kosteneffiziente Datenplattform für KI-Bereitstellungen in Unternehmen zu unterstützen.

"Der Quartalsabschluss markierte einen bedeutenden finanziellen und strategischen Fortschritt", sagte Eran Kirzner, CEO und Mitbegründer von Lightbits Labs. "Unser Wachstum ist ein direktes Ergebnis des Vertrauens und des Wertes, den Kunden in die Lösungen von Lightbits setzen, die eine unübertroffene Leistung und Effizienz für moderne Anwendungen in containerisierten und virtualisierten Umgebungen in großem Maßstab bieten. Wir betreuen jetzt Finanzinstitute der Fortune 500 sowie einige der weltweit größten E-Commerce-Plattformen und KI-Cloud-Unternehmen."

Lightbits bietet erstklassigen softwaredefinierten Speicher, der Leistung und Effizienz für Open-Source-Umgebungen wie Kubernetes, KVM, OpenShift und OpenStack neu definiert und das branchenweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis für KI/ML, Analysen und transaktionale Arbeitslasten in großem Maßstab bietet. Die Speichersoftware lässt sich auf Hunderte von Petabyte skalieren und bietet eine Leistung von bis zu 75 Millionen IOPS und eine konsistente Tail-Latenz von unter einer Millisekunde unter hoher Last. Die einzigartige NVMe-over-TCP-Architektur nutzt Ressourcen effizienter mit weniger proprietärer Hardware, vereinfacht die Speicherverwaltung und benötigt im Vergleich zu Ceph Storage fünfmal weniger Hardware, was den Energieverbrauch senkt und Nachhaltigkeitsstrategien erfüllt. Um Umgebungen mit gemischten Arbeitslasten zu unterstützen, bietet ein einzelner Lightbits-Cluster Multi-Tenancy mit Quality-of-Service-Funktionen, um eine übermäßige Beanspruchung von Ressourcen zu verhindern.

"Die veraltete Speicherinfrastruktur kann und wird die Anwendungsleistung datengesteuerter Umgebungen beeinträchtigen. Daher ist die Speicherung von grundlegender Bedeutung und muss bei jeder Modernisierungsmaßnahme an erster Stelle stehen", so Matt Kimball, Vice President Principal Analyst bei Moor Insights Strategy. "Da immer mehr Unternehmen auf KI und Echtzeit-Daten-Workloads umsteigen, wird die Bedeutung flexibler, disaggregierter Speicherlösungen immer wichtiger. Die Skalierung ist wichtig, und eine leistungsfähige Skalierung ist noch wichtiger. Untenehmen wie Lightbits Labs bieten Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen, die von einigen der größten Unternehmen realisiert werden."

Der Erfolg von Lightbits Labs wird durch sein wachsendes globales Partnernetzwerk weiter verstärkt, was durch mehrere Ankündigungen im vergangenen Jahr unterstrichen wurde:

Lightbits Labs ist dem Mirantis Partnerprogramm beigetreten und bietet skalierbaren und belastbaren Hochleistungsspeicher für Kubernetes

Lightbits ist für die Oracle Cloud Infrastructure zertifiziert

"Wir sehen ein konsistentes Muster bei der Zusammenarbeit mit Kunden, die feststellen, dass andere softwaredefinierte Speicher nur geringe und mittlere Arbeitslasten bewältigen können. Sie setzen Lightbits für Tier-1-Arbeitslasten ein, und dann gehen wir auch zu ihrer Utility-Ebene über. Und Kunden, die nach VMware-Alternativen wie Lightbits suchen, um ihre Infrastruktur zu modernisieren, schätzen die nahtlose Integration mit OpenShift und Kubernetes", fügte Rex Manseau, Chief Revenue Officer von Lightbits Labs, hinzu. "Die unübertroffenen Fähigkeiten von Lightbits in Kombination mit der Kompatibilität mit gängigen Orchestrierungsumgebungen machen es zur idealen Wahl für Unternehmen und Dienstleister, die verschiedene leistungsempfindliche Arbeitslasten in großem Umfang unterstützen, um von schnell wachsenden Geschäftsmöglichkeiten zu profitieren."

Vor kurzem wurden die Lösungen und das Engagement des Unternehmens für Exzellenz in der Branche durch zahlreiche renommierte Auszeichnungen gewürdigt, darunter:

CRN's Storage 100

CRN's 50 Coolest Software-Defined Storage Vendors

Data Breakthrough Award

SDC and Cloud Award

Lightbits erhielt auch Anerkennung von Analysten von GigaOM, die das Unternehmen in ihrem Primary Storage Report 2024 als Fast-Moving Leader for Primary Storage positionierten, was seinen Ruf auf dem Markt weiter festigt.

Mit Blick auf die Zukunft ist Lightbits Labs bereit, seine globale Installationsbasis zu erweitern, wobei Schlüsselmärkte in ganz Amerika und Europa sowie in anderen wachstumsstarken Regionen im Vordergrund stehen. Mit weiteren neuen Produkten und Partnerschaften, die für Ende dieses Jahres in der Pipeline sind, setzt das Unternehmen seine Innovationen fort und erweitert seine Präsenz auf dem Speichermarkt. Dabei konzentriert es sich verstärkt auf die Bereitstellung von innovativen Lösungen für eine breitere Abdeckung der Arbeitsbelastung.

2025 können Sie sich auf folgenden Branchenveranstaltungen mit den Experten für softwaredefinierte Speicherlösungen von Lightbits austauschen: The Red Hat Summit, StackConf und KubeCon.

Über Lightbits Labs

Lightbits Labs® (Lightbits) hat das NVMe-over-TCP-Protokoll erfunden und bietet erstklassigen softwaredefinierten Blockspeicher, der die Modernisierung der Infrastruktur von Rechenzentren für Unternehmen ermöglicht, die eine private oder öffentliche Cloud aufbauen. Die Lightbits-Software wurde von Grund auf für niedrige konsistente Latenz, Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Kosteneffizienz entwickelt und bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Echtzeitanalysen, Transaktions- und KI/ML-Workloads. Lightbits Labs wird von führenden Unternehmen der Technologiebranche [Cisco Investments, Dell Technologies Capital, Intel Capital, Lenovo und Micron] unterstützt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schnellste und kostengünstigste Datenspeicherung für leistungsempfindliche Workloads in großem Maßstab bereitzustellen.

