Die PharmaSGP Holding SE (DE000A2P4LJ5) legt beeindruckende Zahlen vor und beweist einmal mehr, dass sie zu den Gewinnern im OTC-Sektor zählt. Das deutsche Pharmaunternehmen steigerte im Geschäftsjahr 2024 den Umsatz um satte 17,5 Prozent auf 118,8 Millionen Euro und übertraf damit sogar die eigenen Prognosen.

PharmaSGP's Erfolgsstrategie greift in ganz Europa

Besonders bemerkenswert ist, dass dieses Wachstum rein organisch erreicht wurde - ohne Zukäufe oder Akquisitionen. Das bereinigte EBITDA kletterte um 9,2 Prozent auf 37,2 Millionen Euro, die Marge lag bei soliden 31,3 Prozent. Zwar fiel die Marge etwas geringer aus als im Vorjahr (33,7 Prozent), doch angesichts des herausfordernden Marktumfelds bleibt sie auf beeindruckendem Niveau.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, wo die Wachstumsmotoren laufen: Während der deutsche Heimatmarkt um 9,5 Prozent zulegte, explodierte der Umsatz in Italien geradezu mit einem Plus von knapp 69 Prozent. Auch Österreich konnte mit 17,4 Prozent Wachstum überzeugen. Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab - darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. Mit den Markenfamilien RubaXX und Restaxil ist PharmaSGP in Deutschland Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel.

Weiteres Wachstum im Visier - auch durch Zukäufe

Für 2025 peilt das Unternehmen einen Umsatz zwischen 122 und 128 Millionen Euro an. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 37 und 39 Millionen Euro liegen. Nach Aussage von CFO Michael Rudolf will man nicht nur organisch wachsen, sondern auch den Markt nach attraktiven M&A-Chancen sondieren. "Durch unsere starke finanzielle Basis verfügen wir hierfür über den notwendigen Spielraum", betont Rudolf.

Die Aktie von PharmaSGP könnte für Anleger interessant sein, die nach einem stabilen Wachstumswert im Gesundheitssektor suchen. Das Unternehmen hat bewiesen, dass es auch in herausfordernden Zeiten profitabel wachsen kann. Mit dem demografischen Wandel im Rücken und einer bewährten Plattformstrategie scheint der Erfolgskurs kaum zu bremsen - vorausgesetzt, die geopolitischen Unsicherheiten trüben nicht doch noch das Konsumklima stärker als erwartet.

