DUAL Europe will sein Marinegeschäft ausweiten und etabliert dazu ein neues Team am Standort Hamburg. Klaus Weber, der ab sofort als Head of Marine für DUAL Deutschland tätig ist, wird auch Leiter des Expertenteams. Mit dieser strategischen Erweiterung will DUAL seine Position auf dem Marinemarkt stärken. DUAL Europe baut das Marinegeschäft am Standort Hamburg aus. Dazu entsteht dort ein neues Team. Mit der Sparte Marine will der Assekuradeur DUAL Deutschland sein Portfolio erweitern. DUAL ist der ...

