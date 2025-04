15. April 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (Nasdaq | ASX: IPX) freut sich, seinen Quartalsbericht für die mit 31. März 2025 endende Geschäftsperiode zu präsentieren. Es folgen die wichtigsten Ereignisse während und nach dem Ende des Quartals:

Kommerzielle Betriebe - Auf Kurs und dem Zeitplan voraus

- Die Inbetriebnahme des Titanium Manufacturing Campus in Virginia ging im Laufe des Quartals rasch voran, wobei die volle Betriebskapazität des Systems zur Herstellung von geschmiedeten Titanprodukten aus Schrott bis Mitte 2025 erwartet wird.

- Die wiederholten Produktionszyklen des Hydrogen Assisted Metallothermic Reduction- (HAMRTM)-Ofens produzieren weiterhin erfolgreich qualitativ hochwertiges Titan, das die Industriestandards übertrifft.

- Prozessverbesserungen in der Inbetriebnahmephase haben die Skalierbarkeit des HAMR-Verfahrens mit geringen Investitionsausgaben verstärkt und unterstreichen das enorme Potenzial, die ursprüngliche nominelle Titanpulverproduktion zu übertreffen.

- Die Inbetriebnahme der ersten Press- und Wasserstoffsinter- und Phasentransformations- (HSPTTM)-Sinteranlagen ist abgeschlossen und ermöglicht die Herstellung von geschmiedetem, endkonturnahem Titan.

Erweiterung kommerzieller und strategischer Kundenpartnerschaften

- Die Produktentwicklung und -qualifizierung gewinnt in zentralen Kundenbereichen - Verteidigung, Automobilbau und Unterhaltungselektronik - weiter an Dynamik.

- Starke Kundengewinnung für Hochleistungstitankomponenten, die mit historisch niedrigen Materialgewinnungsraten (hohe Ausschussraten) zu kämpfen haben - wie etwa Titan-Befestigungselemente, -Gehäuse und -Präzisionskomponenten.

- IperionX arbeitet aktiv an der Pilotproduktion mit acht kommerziellen Partnern, die eine rasche Markteinführung von aus Titan hergestellten Hochleistungskomponenten unterstützen.

Anhaltende Dynamik bei Engagement von US-Regierung

- IperionX wurden vom US-Verteidigungsministerium (US Department of Defense, DoD) bis zu 47,1 Millionen $ gewährt, um die Entwicklung einer sicheren, kostengünstigen Lieferkette für die Herstellung von Metallen aus Mineralien zu beschleunigen. Weitere 11,0 Millionen $ wurden von der U.S. Export-Import Bank für moderne Fertigungsanlagen genehmigt.

- IperionX arbeitet an einer langfristigen, steuerfreien Anleihenfinanzierung durch die Halifax County Industrial Development Authority von Virginia, um zukünftige Erweiterungen der Titanproduktion zu unterstützen.

- Mehrere weitere staatliche Finanzierungsanträge werden zurzeit geprüft, was unter der neuen US-Regierung im Schnellverfahren erfolgen könnte.

Pläne zur Erweiterung der Titanproduktion im Gange

- Die Gewährung des Verteidigungsministeriums war der Katalysator für den Beginn der Entwicklungs- und Planungsarbeiten zur Erweiterung der Titanproduktionskapazität auf dem Titanium Manufacturing Campus.

- Die Erweiterung der Titanproduktionskapazität wird bis Ende 2026 angepeilt, wobei zukünftige modulare Produktionserweiterungen bis 2030 geplant sind. Die Erweiterungspläne werden voraussichtlich Mitte 2025 veröffentlicht werden.

Titanprojekt - DFS für Versorgung der USA mit kritischen Mineralien im Gange

- Die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) für das Titanprojekt für kritische Mineralien, die zum Teil durch die jüngste Gewährung des US-Verteidigungsministeriums finanziert wird, hat begonnen. Das Titanprojekt ist das größte Projekt für kritische Mineralsande in den USA.

- Die DFS, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden wird, wird die Technik, die Fließschemata und die Infrastruktur für die langfristige Versorgung mit Titan-Rohstoffen und Seltenerdschwermetallen, einschließlich Dysprosium und Terbium - Schlüsselelemente für Hochleistungsmagnete und Verteidigungssysteme -, definieren.

Starke Finanzposition

- Am 31. März 2025 verfügte IperionX über einen Kassenstand von 66,1 Millionen USD.

Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie:

investorrelations@iperionx.com

+1-980-237-8900

BETRIEBSUPDATE HINSICHTLICH TITANMETALLE

Inbetriebnahme und Anlaufphase von kommerziellen Betrieben

Die Inbetriebnahme des Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia ging im Laufe des Quartals zügig voran, wobei der Beginn einer stabilen Titanproduktion mit voller Kapazität für Mitte 2025 geplant ist.

Abbildung 1: Titanproduktionsstätte, Standort des HAMR-Ofen-Betriebs

Der HAMR-Ofen hat die Effizienz des Verfahrens bei der Herstellung von qualitativ hochwertigem Titanmetallpulver, das die Industriestandards übertrifft, immer wieder unter Beweis gestellt. Während der erfolgreichen Inbetriebnahme hat IperionX bedeutsame Prozessverbesserungen identifiziert, wobei davon ausgegangen wird, dass sie sowohl eine höhere Nennkapazität als auch die Skalierbarkeit des HAMR-Verfahrens mit geringem Kapitaleinsatz unterstützen.

Basierend auf der aktuellen Leistung und den neuen Prozessverbesserungen geht IperionX davon aus, dass die ursprüngliche Nennkapazität von 125 t pro Jahr nach oben korrigiert werden kann, wobei die neue Produktionskapazität für Titanpulver voraussichtlich Mitte 2025 bestätigt werden wird. Der Großteil der Nebenproduktionssysteme wurde bereits über die Nennkapazität hinaus skaliert, was ein zukünftiges Wachstum der Titanproduktion durch das modulare Hinzukommen von HAMR-Öfen mit geringerem Kapital ermöglicht.

Parallel dazu hat IperionX die Inbetriebnahme seiner ersten pulvermetallurgischen Fertigungskapazitäten im Titanium Manufacturing Campus and Advanced Manufacturing Center abgeschlossen, das die patentierte Wasserstoffsinter- und Phasenumwandlungs- (HSPT)-Technologie nutzt. Dies beinhaltet:

Inbetriebnahme von traditioneller vakuumofenbasierter HSPT-Sinterkapazität, wobei die zukünftige Kapazität durch geringfügige Modifizierungen an bestehenden HAMR-Einheiten ermöglicht wird

Installation einer kalt-isostatischen Presse, die die Herstellung längerer Teile mit hohem Seitenverhältnis wie Titanrohre, -stangen und -befestigungselemente ermöglicht

Fortschritte bei Entwicklung von Binder-Jetting-Verfahren, wodurch die Palette potenzieller kostengünstiger Titanproduktformate erweitert wird

IperionX verfügt nun über eine installierte Produktionsbasis, die in der Lage ist, Titanpulver in eine breite Palette von kostengünstigen geschmiedeten Hochleistungs-Titanteilen umzuwandeln - durch die eigenen HAMR- und HSPT-Technologien bietet IperionX eine vollständige Lösung vom Schrott zum Produkt.

Beschleunigte Kundengewinnung und strategische Partnerschaften

IperionX verzeichnete beträchtliche Fortschritte bei mehreren Produktentwicklungs- und -qualifizierungsprogrammen mit führenden Kunden aus der Verteidigungs-, Automobil- und Unterhaltungselektronikbranche. Im Laufe des Quartals wurde das Interesse auf zusätzliche hochwertige und großvolumige Branchen erweitert, insbesondere auf die Luft- und Raumfahrt, was die steigende Nachfrage nach nachhaltigen, kostengünstigen Titankomponenten unterstreicht.

IperionX hat Kapazitäten für die Herstellung von Prototypen in größeren Volumina freigesetzt und arbeitet aktiv mit acht kommerziellen Partnern an Produktions- und Qualifizierungsprogrammen im Pilotmaßstab. Da sich IperionX sowohl bei der Herstellung von Titanpulver als auch bei der Verarbeitung von Titanpulver zu Bauteilen in Richtung einer stabilen Produktion bewegt, ist davon auszugehen, dass sich die Kapazität zur Gewinnung neuer Kunden, zur Lieferung von Prototypen und zum Übergang in die Vertragsproduktion erheblich beschleunigen wird.

Der Schwerpunkt der anfänglichen Produktentwicklung liegt auf Titankomponenten, die bei herkömmlichen Fertigungsmethoden mit hohen Ausschussraten und geringen Materialgewinnungsraten zu kämpfen haben - Produkte, die trotz relativ einfacher Abmessungen sehr kostspielig sind. Diese beinhalten Titan-Befestigungselemente (Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben, Radmuttern), Titangehäuse für Unterhaltungselektronik und Titangehäuse für Luxusgüter. Diese Titanprodukte bieten Möglichkeiten für große Volumina auf mehreren Märkten und stellen einen logischen Einstiegspunkt für die kommerzielle Einführung dar.

IperionX wird seine Produktentwicklungsaktivitäten erweitern, um eine wachsende Kundenpipeline in einer Vielzahl von Branchen zu unterstützen, einschließlich der Bereiche moderne Robotik, Mobilität und Feinmechanik.

Abbildung 2: Installation von Zusatzausrüstungen und Versorgungseinrichtungen

Abbildung 3: Ausrüstung zur Herstellung von Teilen aus Pulver

Abbildung 4: Produktkarte von IperionX Titanium Technologies

Beginn von Expansionsstudien 2026-2030

Die im Laufe des Quartals bekannt gegebene IBAS-Subvention der US-Regierung in Höhe von bis zu 47,1 Millionen $ war der Katalysator für IperionX, mit detaillierten Expansionsplänen zu beginnen, die die Umsetzung und die Produktion im Jahr 2026 anpeilen. Der Hochskalierungsplan und der jüngste Erfolg beim Betrieb des HAMR-Ofens ermöglichen es IperionX außerdem, Pläne auf Rahmenuntersuchungsebene für zusätzliches Wachstum ab 2027 zu entwickeln.

Der Schwerpunkt dieser Pläne wird weiterhin auf der Herstellung von Titanmetallprodukten mittels des HAMR- und HSPT-Verfahrens liegen, wobei 100 % Schrott als Ausgangsmaterial verwendet wird. IperionX geht davon aus, diese Pläne zu finalisieren, sie der US-Regierung zur Prüfung vorzulegen und anschließend Mitte 2025 zu veröffentlichen.

AKTIVITÄTEN DER US-REGIERUNG

IperionX erhielt vom US-Verteidigungsministerium (DoD) Fördermittel von bis zu 47,1 Millionen USD, um die industrielle Basis der US-Verteidigung zu stärken, indem die Entwicklung einer resilienten, kostengünstigen und vollständig integrierten US-Lieferkette für Titan von der Mineralförderung bis hin zur Metallherstellung forciert wird. In der ersten Phase hat das DoD 5 Mio. USD zugesagt, um das "Titan Critical Minerals Project" in Tennessee zügig bis zur Erschließungsreife auszubauen. Die restlichen bis zu 42,1 Mio. USD werden voraussichtlich vom DoD über die Laufzeit der Vereinbarung gebunden, wobei die Mittel der Förderung der vertikalen Integration und der Steigerung der Titanproduktionskapazitäten auf dem "Titanium Manufacturing Campus" von IperionX in Virginia dienen sollen.

Darüber hinaus genehmigte das Board of Directors der Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank) ein Ausrüstungsfinanzierungsdarlehen in Höhe von 11,0 Millionen USD zur Unterstützung der beträchtlichen Erweiterung der Kapazitäten der modernen Titanfertigung von IperionX, was jedoch der Fertigstellung und Umsetzung der endgültigen Dokumentation unterliegt. Mit dem Bankkredit der EXIM Bank wird der Erwerb von hochmodernen Fertigungsanlagen, einschließlich moderner additiver Fertigungssysteme und Präzisionsbearbeitungswerkzeuge, finanziert werden.

IperionX durchläuft einen Prozess in Zusammenhang mit privaten Anleihen, wobei die Industrial Development Authority of Halifax County, Virginia (IDA) die Ausgabe von steuerfreien Anleihen in Höhe von mindestens 100 Millionen $ und bis zu 400 Millionen $ genehmigt. IperionX entwickelt zurzeit einen Prozess hinsichtlich der potenziellen Ausgabe dieser steuerfreien Anleihen weiter, der in Abhängigkeit weiterer Genehmigungen voraussichtlich Ende 2025 abgeschlossen werden wird.

IperionX arbeitet weiterhin an mehreren Anträgen für eine zusätzliche Finanzierung durch die US-Regierung, die unter der neuen Regierung möglicherweise rascher geprüft werden. Eine ausgewählte Liste von Finanzierungsmöglichkeiten durch die US-Regierung ist im Folgenden aufgeführt:

Behörde Programm Gesamte verfügbare Programmfinanzierung (2024/25)[i] / aktuelle Schätzung US-Verteidigungsministerium DPA - Ergänzungsgesetz für die Ukraine Finanzierung von strategischen und kritischen Materialien 140 Mio. $ verbleiben, Stand: März 2024 US-Verteidigungsministerium DPA Titel III - Initiative für Guss- und Schmiedeteile Bis zu ca. 80 Mio. $ US-Verteidigungsministerium IBAS - Infrastrukturinvestitionen in Guss- und Schmiedeteile Bis zu ca. 80 Mio. $ US-Verteidigungsministerium SBIR Phase III Finanzierung von bis zu 50-100 Mio. $ US EXIM Bank Initiative "Make More in America" / China und Programm für transformative Exporte 11 Mio. $ Bundesstaat / lokale Behörden Steuerfreie private Anleihen Ca. 150 Mio. $

Tabelle 1: Finanzierungsmöglichkeiten durch die US-Regierung

Link zur vollständigen Pressemitteilung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02936679-6A1260238&v=7bc42bd11d853ed5e8c28f2ffcd6a069ee5cd6b4

ÜBER IPERIONX

IperionX ist bestrebt, das führende amerikanische Unternehmen für Titanmetalle und kritische Materialien zu werden, das patentierte und proprietäre Metalltechnologien einsetzt, um Hochleistungs-Titanlegierungen aus Titanmineralien oder -abfällen mit weniger Energie, Kosten und Kohlenstoffemissionen zu produzieren.

Unser Projekt Titan für kritische Mineralien ist die größte JORC-konforme Mineralressource für Titan-, Seltene Erden- und Zirkon-Mineralsande in den Vereinigten Staaten.

Die Titanmetalle und kritischen Mineralien von IperionX sind essentiell für moderne US-Industrien wie Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Elektrofahrzeuge und additive Fertigung.

Diese Mitteilung wurde vom CEO & Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über den Zeitpunkt einer möglichen Notierung an der Nasdaq, Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie andere Unsicherheiten und Risiken, die in den Unterlagen, die das Unternehmen regelmäßig bei der Australian Securities Exchange einreicht, und in Formblatt 20-F, das bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wird, zusammengefasst sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Es kann andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Sofern dies nicht nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Adam Karst, P.G., zusammengestellt und/oder überprüft wurden. Herr Karst ist ein Berater von IperionX. Herr Karst ist ein eingetragenes Mitglied der Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME), einer anerkannten Berufsorganisation in Übersee (ROPO), sowie ein ausgebildeter Geologe im Bundesstaat Tennessee. Herr Karst verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art und den Typ der Mineralisierung im Gebiet des Projekts Titan und für die von ihm durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als sachverständige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code 2012) zu qualifizieren. Herr Karst erklärt sich damit einverstanden, dass die auf diesen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, in diesen Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind der ASX-Pressemitteilung von IperionX vom 6. Oktober 2021 ("ursprüngliche ASX-Pressemitteilung") entnommen, die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com aufgerufen werden kann. IperionX bestätigt, dass a) ihm keine neuen oder andere Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung angegebenen Informationen auswirken; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter hinsichtlich der Mineralressourcenschätzung, die in der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung enthalten ist, nach wie vor gelten und sich nicht erheblich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der entsprechenden kompetenten Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung nicht erheblich geändert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov,m www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Link zur vollständigen Pressemitteilung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02936679-6A1260238&v=7bc42bd11d853ed5e8c28f2ffcd6a069ee5cd6b4

#_ednref1 Die Schätzungen der gesamten im Rahmen der einzelnen Programme verfügbaren Gelder basieren auf den im März 2024 veröffentlichten Haushaltsanträgen des Verteidigungsministeriums für das Jahr 2025 und anderen Richtlinien der US-Regierung. Der potenzielle Zugang von IperionX zu diesen Finanzierungsprogrammen hängt von der erfolgreichen Beantragung, der Gewährung und dem Vertragsabschluss im Rahmen des jeweiligen Programms ab.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79239Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79239&tr=1



