Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die zumindest temporäre Kehrtwende in der Zollpolitik der US-Regierung hat zur Mitte der vergangenen Wochen nicht nur die Aktienkurse beflügelt, sondern auch zu einer erhöhten Nachfrage nach Indexfonds geführt, so die Deutsche Börse AG."Am Mittwoch haben wir in den Abendstunden extrem viele Käufe bei hohem Volumen gesehen und das hat sich bis heute so durchgezogen", erkläre Leo Puschmann, der ETFs für Lang & Schwarz handelt. Auch Frank Mohr von der Société Générale spreche von "außergewöhnlich hohen Umsätzen", in denen die Systeme des Markt Makers dennoch stabil geblieben seien und reibungslos funktioniert hätten. "Die Handelbarkeit war durchgängig gegeben", berichte Mohr von ausreichend großen Kapazitäten. ...

