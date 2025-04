Die schwedische Einheit des Abfallwirtschaftsunternehmens PreZero hat bei Volvo 35 Elektro-Lkw bestellt. Hinzu kommen Investitionen in Ladegeräte auf den Betriebshöfen des Unternehmens in der Region Stockholm. Die schwedische PreZero-Tochter des in Neckarsulm ansässigen Konzerns hatte bereits 2022 ihren ersten Elektro-Lkw von Volvo Trucks in Betrieb genommen. Nun folgt eine große Investition in 35 neue BEV-Lkw desselben Herstellers, konkret bestellt ...

