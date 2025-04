ZÜRICH, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Pinnacle Guide - das globale Auszeichnungssystem mit 1, 2 und 3 PINs für die besten Cocktailbars der Welt - hat die Dr. Zhivago Bar in seine hoch angesehene globale Liste aufgenommen und die Bar mit 1 PIN (Exzellent) ausgezeichnet.

Dies ist die erste Bar in der Schweiz, die in die Liste der «PINNED» Bars von der Pinnacle Guide aufgenommen wurde. Damit findet die Stadt einen Platz auf der Karte der Cocktail-Destinationen weltweit.

Eine Auszeichnung von der Pinnacle Guide gilt als die höchste Anerkennung für Cocktailbars weltweit und hat sich schnell zum ultimativen Symbol für Exzellenz und zu einer vertrauenswürdigen Quelle für anspruchsvolle Cocktailtrinker in aller Welt entwickelt.

Das bahnbrechende Auszeichnungssystem wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Status quo in Frage zu stellen, und es ist das erste, das vorbildliche Standards auf beiden Seiten der Bar formell auszeichnet. Der Pinnacle Guide bewertet Bars zunächst anhand von Schlüsselkriterien, darunter das Wohlergehen der Mitarbeiter und die Bemühungen um Nachhaltigkeit. Anschliessend folgen mehrere persönliche, anonyme Bewertungen durch ein globales Netzwerk von Branchenkennern und -experten. Die PINs werden für die Dauer von zwei Jahren gewährt. Danach können die Bars erneut einen Antrag stellen, um ihren aktuellen PINNED-Status zu behalten oder zu verbessern.

Weltweit erhielten 31 Bars erst kürzlich eine PIN-Auszeichnung - 25 mit 1 PIN und sechs mit 2 PINs. Keine Bar wurde mit 3 PINs ausgezeichnet, was bedeutet, dass Lyaness in London immer noch die einzige Bar mit 3 PINs auf der Welt ist.

VOR KURZEM NEU AUSGEZEICHNETE BARS

Bars mit 2 PINs

Bar 1802, Paris, Frankreich

Kaito del Valle, Mexico City, Mexiko

Kioku Bar in The OWO, London, Vereinigtes Königreich

Little Red Door, Paris, Frankreich

The Bar In Front Of The Bar, Athen, Griechenland

The Cambridge Public House, Paris, Frankreich

Bars mit 1 PIN

Aster Bar, Sydney, Australien

Baba Au Rum, Athen, Griechenland

BackDoor43, Mailand, Italien

Candelaria, Paris, Frankreich

Cat Bite Club, Singapur

CERESIO 7, Mailand, Italien

Cinquanta - Spirito Italiano, Pagani, Italien

Copper Spoon, Fort Wayne, USA

Dr. Zhivago Bar, Zürich, Schweiz

Dry Milano, Mailand, Italien

Equal Parts, London, Vereinigtes Königreich

Hanky Panky, Mexico City, Mexiko

Le Mary Celeste, Paris, Frankreich

Manhattan, Singapur

Moebius, Mailand, Italien

Sentaku Izakaya, Bologna, Italien

Service Bar, Washington DC, USA

Sexy Fish, Miami, USA

Shinji's, New York, USA

The Bar Below, London, Vereinigtes Königreich

The Diplomat, Hongkong

The K Bar, London, Vereinigtes Königreich

The Milk Thistle, Bristol, Vereinigtes Königreich

Thyme Bar, New York, USA

Tiger Bar, Nashville, USA

Seit dem Start von der Pinnacle Guide im Mai 2024

gibt es nun 85 Bars mit PIN-Auszeichnung in zwölf Ländern. Eine vollständige Liste finden Sie HIER.

