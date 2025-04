© Foto: picture alliance / ANP - Sem van der Wal

Das deutsche Rüstungsunternehmen Hensoldt sichert sich ein Kreditvolumen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, die Aktie klettert.Mit der neuen Refinanzierung ersetzt Hensoldt die bisherige Leveraged-Buyout-(LBO)-Finanzierung durch eine unbesicherte, flexible Unternehmensfinanzierung. Hensoldt wurde 2016 durch einen LBO von der Private-Equity-Gesellschaft KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) übernommen. Dabei erwarb KKR die Verteidigungselektronik-Sparte von Airbus und gründete daraus das eigenständige Unternehmen Hensoldt. Das deutsche Rüstungsunternehmen verbaut in Düsenjägern wie dem Eurofighter hochmoderne Radarsysteme und Selbstschutztechnologien. Im Zuge des Börsengangs von Hensoldt im …