(shareribs.com) London 15.04.2025 - Die Rohölsorten Brent und WTI bewegen sich am Dienstag leicht nach oben. Die Unsicherheit überwiegt. Die Internationale Energieagentur hat ihre Nachfrageprognose gesenkt. In der vergangenen Woche hatte die OPEC ihre Prognosen für die diesjährige Nachfrageentwicklung gesenkt. Die Förderländer hatten sich in den vergangenen Monaten optimistischer gezeigt als die IEA, ...

