Heidelberg Materials (HEI): Dividende um 10 Prozent auf 3,30 EUR je Aktie zu erhöht | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 15.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials

WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Ticker: HEI

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 158,66 EUR Marktkapitalisierung 28,63 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) 55,30 % KGV 2025* 11,66 4 Wochen Performance - 6,19 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* 2,38 % Branche Baubranche

* Prognose

Parkettgeflüster:

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 hat der Konzern starke Jahreszahlen veröffentlicht. Heidelberg Materials hat angekündigt die Dividende um 10 Prozent auf 3,30 EUR je Aktie zu erhöhen. Die Dividendenrendite beläuft sich damit auf 2,8 Prozent bezogen auf den Jahresschlusskurs von 119,30 EUR. Analysten hatten eine Dividende von 3,25 EUR erwartet. 2020 hat der Konzern eine Dividende von 2,20 EUR ausgeschüttet. Die Dividende wurden in den letzten Jahren jährlich erhöht.

Neben der angehobenen Dividende setzt der Konzern auf ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm. Bereits Ende des letzten Jahres wurde die erste Trance mit einem Volumen von 350 Mio. EUR abgeschlossen, die akquirierten Aktien wurden im Februar eingezogen. Der Vorstand will sich anlässlich der Hauptversammlung im Mai 2025 die zweite Tranche genehmigen lassen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Anfang August 2024 hat sich ein größerer Rücksetzer eingestellt, der deutlich unter die 90 EUR-Marke ging, aber mehr oder weniger direkt zurückgekauft wurde. Die Erholungsbewegung ist Anfang September ausgelaufen, moderarte Schwäche hat sich nachfolgend eingestellt. Das Papier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der 90 EUR-Marke festzusetzen. Nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase ging es Anfang November deutlich und dynamisch aufwärts. Das Papier hat sich im Zuge der Aufwärtsbewegung über der 110 EUR-Marke festsetzen könnten. Die Aktie hat den Anstieg nachfolgend vergleichsweise lange konsolidiert und hat die Aufwärtsbewegung dann weniger dynamisch weiter fortgesetzt. Nach einem weiteren, kleinen Rücksetzer hat sich erneutes Kaufinteresse eingestellt. Die Aktie konnte die Aufwärtsbewegung Mitte Januar weiter fortsetzen. Das Papier ist nach dem GAP up Anfang März an immer neue Hochs gelaufen. Ende März konnte die Aktie ein Hoch bei 181,97 EUR formatieren, das aber im weiteren Handelsverlauf direkt abverkauft wurde. Erst Anfang der letzten Handelswoche konnte sich das Papier bei 133,79 EUR stabilisieren und nachfolgend erholen. Im Tageschart ist die hohe Vola der letzten Handelswochen erkennbar.

Im Rahmen der Entlastungsbewegung ist es wieder über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 155,43 EUR) gegangen, über die sich die Aktie hat festsetzen können. Wesentlich wird sein, ob die Kraft besteht, weiter aufwärts an und über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 163,72 EUR) zu laufen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelsmonaten immer ein guter Support gewesen, denkbar ist, dass es jetzt ein harter Widerstand sein könnte. Gelingt es dem Papier sich über der 20-Tage-Linie zu etablieren, so könnte die Aktie als erstes das GAP (176,73 EUR) schließen. Kann sich das Papier per Tagesschluss über dieser Marke festsetzen, so könnte es weiter in Richtung des Jahreshochs gehen. Über dieser Marke könnte die Aktie die 198/201 EUR und übergeordnet die 235/238 EUR erreichen....

