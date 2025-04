Vaduz (ots) -Mit über 400 führenden Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft hat sich der Vaduzer-Saal am 15. April 2025 erneut in das Zentrum der digitalen Transformation verwandelt. Die achte Ausgabe des Digital Summit, organisiert von der Standortinitiative digital-liechtenstein.li, stand ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz und deren Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Gesellschaft.Unter dem Leitmotiv "KI - Transformation der Zukunft" bot das Programm ein vielseitiges Spektrum an Perspektiven auf Chancen und Herausforderungen rund um generative Künstliche Intelligenz. Eröffnet wurde der Digital Summit mit einem Gespräch mit Lothar Ritter, Präsident des Boards von digital-liechtenstein.li. Er ordnete die aktuelle Entwicklung im Bereich der KI ein und zeigte auf, wie die Standortinitiative das Thema strategisch in ihren Aktivitäten verankert - von praxisorientierten Formaten bis hin zur Weiterentwicklung der Digitalen Roadmap. Ein besonderer Höhepunkt war anschliessend der erste öffentliche Auftritt des neuen liechtensteinischen Wirtschaftsministers Hubert Büchel. In seiner Begrüssungsrede betonte er die zentrale Rolle der Digitalisierung und die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz.Vordenker:innen zeigen Wege in eine KI-getriebene ZukunftZu den Hauptrednerinnen und -rednern gehört Christine Antlanger-Winter, Country Director Google Schweiz, die über die Chancen von Künstlicher Intelligenz und deren Potenzial für ein neues Zeitalter der Innovation und des Wachstums sprach. Sie hat massgeblichen Einfluss auf Projekte in Bereichen wie KI, digitale Innovationen und Cybersicherheit. Im Google-Büro in Zürich arbeiten rund 5'000 Mitarbeitende an zukunftsweisenden Lösungen.Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Think Tanks W.I.R.E., gab einen umfassenden Überblick über die langfristigen Auswirkungen von KI auf Wirtschaft und Gesellschaft. Als interdisziplinärer Stratege analysiert er technologische und wirtschaftliche Entwicklungen mit Blick auf nachhaltige Innovationen und gesellschaftliche Transformationen.Einen praxisorientierten Vortrag zur Implementierung von KI in Unternehmen hielt KI-Experte Malcolm Werchota. Mit GenAI-Workshops für Unternehmen wie Microsoft Schweiz, Nestlé und Johnson & Johnson erzielt er durchschnittlich eine massive Steigerung der KI-Adoption und bietet wertvolle Einblicke in die erfolgreiche Nutzung von generativer KI in der Geschäftswelt.Einen anderen, kreativen Blickwinkel auf das Thema KI vermittelte Patrick "Karpi" Karpiczenko, bekannt als Autor, Dozent und Komiker. In seinen Kolumnen für renommierte Medien wie den Tages-Anzeiger und die NZZ beleuchtet er regelmässig gesellschaftliche und digitale Themen aus einer humorvollen Perspektive und sorgt so für frische Impulse.Ein weiterer wichtiger Aspekt der digitalen Transformation betrifft die öffentliche Verwaltung. Fabian Schmid, der neue Leiter des Amts für Informatik des Fürstentums Liechtenstein, stellte aktuelle E-Government-Projekte vor und erläuterte deren Bedeutung für die Zukunft der Verwaltung.Digitalexpertin Sunnie J. Groeneveld führte als Moderatorin kompetent durch das abwechslungsreiche Programm.Networking als integraler Bestandteil des SummitNach den inspirierenden Keynotes und Diskussionen bot der Apéro Riche den idealen Rahmen für vertiefte Gespräche, neue Kooperationen und branchenübergreifenden Austausch. Die intensive Nutzung dieses informellen Teils des Programms unterstrich einmal mehr die Relevanz des Digital Summits als wichtige Plattform für digitale Zukunftsthemen im Alpenrheintal.Ein starkes Signal für den Digitalstandort LiechtensteinDer Digital Summit 2025 wurde von der Standortinitiative digital-liechtenstein.li in enger Zusammenarbeit mit der Regierung Liechtensteins durchgeführt. Mit über 60 beteiligten Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Staat verfolgt die Initiative das Ziel, Liechtenstein als führenden Digitalstandort zu positionieren.Weitere Informationen unter: www.digitalsummit.liPressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportPatrick Stahl, Eventagentur Skunk AGT +423 231 18 28stahl@skunk.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930583