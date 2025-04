FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,38 Prozent auf 130,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,54 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Festverzinslichen ein wenig. Im Blick der Märkte bleiben das Thema Zölle sowie die erratische und wenig berechenbare Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Nach der Ausnahme für bestimmte elektronische Produkte stellte er nun auch Autobauern zumindest zeitweise geltende Ausnahmen von weitreichenden Zöllen in Aussicht. Zugleich will der Präsident aber Zölle auf pharmazeutische Produkte erheben, die bislang davon ausgenommen sind.

Die Unsicherheit um die Zollpolitik hat die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im April einbrechen lassen. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel so stark wie seit Beginn des russischen Angriffskriegs nicht mehr. Belastet von der Stimmungseintrübung wurden die exportintensiven Branchen.

Deutsche Bundesanleihen hatten zuletzt von der extremen Verunsicherung profitiert. In Gegensatz zu den US-Anleihen konnten sie so ihren Status als sicherer Hafen verteidigen, während mit Blick auf US-Anleihen die Zweifel gewachsen sind./jsl/he