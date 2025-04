Schon bald könnte es deutlich einfacher werden, mit dem Smartphone in der Hand am Steuer erwischt zu werden. In Rheinland-Pfalz geht jetzt das erste Blitzersystem in den Regelbetrieb, das gezielt die Nutzung von Smartphones am Steuer ahnden soll. Die Nutzung von Mobilgeräten am Steuer ist grundsätzlich nicht erlaubt. Das betrifft - entgegen anderslautender urbaner Legenden - nicht nur das aktive Telefonieren mit Handy am Ohr, sondern laut § 23 Absatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...