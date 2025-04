In diesem neuen Video analysieren Nikolaus Barth (UniCredit) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten, insbesondere die Bewegungen bei Gold, Silber und Öl. Sie besprechen die geopolitischen Einflüsse auf die Rohstoffpreise und die Stimmung der Anleger. Die Experten geben Einblicke in die Marktprognosen und mögliche Strategien.