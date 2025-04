Empower 2025: Das Unternehmen stellte Smart Chat, Smart Fields und Updates für Laserfiche 12 vor.

Laserfiche die führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der Verwaltung ihrer wichtigsten Inhalte und Arbeitsabläufe unterstützt kündigte heute eine Reihe von Innovationen im Bereich generative KI an, die darauf ausgerichtet sind, die Automatisierung der Datenverarbeitung und die Wissensentdeckung zu verbessern. Die heute auf der Empower-Konferenz 2025 gemachten Ankündigungen untermauern die Vision von Laserfiche für die Zukunft der Arbeit: durch Anwendung von KI auf Geschäftsinhalte die Produktivität steigern und Mehrwert erschließen.

Zu den kommenden Funktionen gehören: Smart Fields, ein sofort einsatzbereites Tool, das die Erfassung von Metadaten so einfach macht wie das Schreiben eines Satzes, und Smart Chat, eine schnellere Art, mit natürlicher Sprache Erkenntnisse aus Dokumenten zu gewinnen. Laserfiche präsentierte auch die neuesten Updates für selbst gehostetes Laserfiche 12

"Laserfiche konzentriert sich auf Lösungen, die bahnbrechende Produktivitätssteigerungen ermöglichen", sagte Michael Allen, CTO von Laserfiche. "Durch generative KI und Content-Management ermöglicht Laserfiche den Einsatz von KI in großem Maßstab. Die Kombination aus den Menschen in Ihrer Organisation, den Daten Ihrer Organisation und KI wird noch mehr Zeit freisetzen und Ihre Innovationskraft ankurbeln."

Verwandeln Sie jede Art von Dokument in strukturierte Daten automatisch

Für Organisationen, die riesige Mengen an Dokumenten verwalten, ist die Standardisierung der Datenerfassung mit erheblicher manueller Arbeit verbunden. Smart Fields ersetzt herkömmliche Erfassungslösungen durch die automatische Datenextraktion mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache, unabhängig von Quelle oder Format. Erstellen Sie leistungsstarke, maßgeschneiderte Lösungen, die sich mit Smart Fields skalieren und dokumentenübergreifend wiederverwenden lassen. Dadurch werden Wartungs- und Einrichtungskosten gesenkt. Wenden Sie Smart Fields auf alle Dokumente an, mit denen Sie am häufigsten arbeiten, einschließlich:

Finanzdokumente: Erfassen Sie Einzelpostendaten und mehrwertige Felder, einschließlich Beträge, Daten und Lieferanten, um die Abwicklung von Rechnungen und Bestellungen zu beschleunigen.

Erfassen Sie Einzelpostendaten und mehrwertige Felder, einschließlich Beträge, Daten und Lieferanten, um die Abwicklung von Rechnungen und Bestellungen zu beschleunigen. Personalwesen: Extrahieren Sie Mitarbeiter-IDs, Stellenbezeichnungen und Einstellungsdaten aus Arbeitsverträgen oder Leistungsbeurteilungen, um das Onboarding zu optimieren und die Mitarbeiterentwicklung zu unterstützen.

Extrahieren Sie Mitarbeiter-IDs, Stellenbezeichnungen und Einstellungsdaten aus Arbeitsverträgen oder Leistungsbeurteilungen, um das Onboarding zu optimieren und die Mitarbeiterentwicklung zu unterstützen. Informationstechnologie: Zeichnen Sie Änderungsprotokolle und Zugriffsberechtigungen auf, um das Sicherheitsmanagement zu vereinfachen und schneller auf Vorfälle reagieren zu können.

Zeichnen Sie Änderungsprotokolle und Zugriffsberechtigungen auf, um das Sicherheitsmanagement zu vereinfachen und schneller auf Vorfälle reagieren zu können. Rechtliches: Ermitteln Sie Vertragsarten, berechnen Sie Ablauffristen und richten Sie automatische Erinnerungen zur Vertragsneuverhandlung ein.

Ermitteln Sie Vertragsarten, berechnen Sie Ablauffristen und richten Sie automatische Erinnerungen zur Vertragsneuverhandlung ein. Vertrieb und Marketing: Identifizieren Sie Kunden-/Lead-Informationen, Kampagnendaten und Versionsnummern, um Vertriebsteams zu unterstützen und Marketingmaterialien auf dem neuesten Stand zu halten.

Smart Fields ist ab Juni 2025 erhältlich.

Gewinnen Sie sofortige Erkenntnisse indem Sie einfach fragen

Wissensarbeiter sind von der Informationssuche auf Papier zu digitalen Suchfunktionen übergegangen. Jetzt werden ihnen Informationen geliefert. Smart Chat beschleunigt die Informationsgewinnung durch eine intuitive Chat-Oberfläche, die sofortige, maßgeschneiderte Antworten auf Benutzerfragen liefert. Sie können Dokumente in natürlicher Sprache abfragen und erhalten leicht verständliche Ergebnisse inklusive Quellverweisen. Das Tool ist sofort einsatzbereit und erfordert keine Schulung.

Laserfiche-Nutzer können mittels Smart Chat, das von einem großen Sprachmodell unterstützt wird, in den Dialog mit ihren Dokumenten treten. Dadurch eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten Branchen, darunter:

Bildung: Optimieren Sie den Zugriff auf bestimmte Studentenangaben, Fakultätsinformationen und Verwaltungsdokumente.

Optimieren Sie den Zugriff auf bestimmte Studentenangaben, Fakultätsinformationen und Verwaltungsdokumente. Finanzdienstleistungen: Analysieren Sie behördliche Dokumente und interne Richtlinien, um Risiken zu minimieren.

Analysieren Sie behördliche Dokumente und interne Richtlinien, um Risiken zu minimieren. Öffentliches Recht: Optimieren Sie das Auffinden von Informationen in öffentlichen Akten oder Rechtsdokumenten.

Optimieren Sie das Auffinden von Informationen in öffentlichen Akten oder Rechtsdokumenten. Gesundheitswesen: Stellen Sie mehr persönliche Gesundheitsinformationen und Unterstützung bereit.

Stellen Sie mehr persönliche Gesundheitsinformationen und Unterstützung bereit. Fertigung: Finden Sie rasch Informationen zu Lieferanten, Teilen oder Logistik.

Smart Chat ist ab Juni 2025 erhältlich.

Verwaltung, Prüfung und KI wird mit Laserfiche 12 einfacher

Nutzer von selbst gehostetem Laserfiche haben mit dem jüngsten Update für Laserfiche 12 ebenfalls neue Funktionen erhalten, die auf die Unterstützung von Administratoren ausgerichtet sind. Diese Funktionen erleichtern die Verwaltung und Aktualisierung von Systemen und verbessern die Sicherheit. Zu den Neuerungen gehört ein zentralisierter Installer, der auf einen Blick alle installierten Laserfiche-Anwendungen sowie verfügbare Updates anzeigt. Darüber hinaus bietet eine neue Visualisierung im Laserfiche Administration Hub eine einfache Möglichkeit, Ihr gesamtes Laserfiche-Ökosystem als Diagramm darzustellen. Das Frühjahrs-Update umfasst außerdem neue Testfunktionen und Verbesserungen der Repository-Metadaten. Schließlich kündigte Laserfiche an, dass Laserfiche 12 im Laufe des Jahres 2025 KI-gestützte Smart Fields enthalten wird.

