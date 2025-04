DJ XETRA-SCHLUSS/Aufwärtsbewegung im DAX dauert an

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag wieder nach oben gegangen. Der DAX schloss 1,4 Prozent fester bei 21.254 Punkten. Übergeordnet belastet weiterhin der von US-Präsident Donald Trump entzündete Handelskonflikt. Während es für einige Länder Entgegenkommen gab, sind es nun Branchen, denen wohl zunächst nicht so harte Zollbandagen angelegt werden. Dazu gehören nun auch die Automobilhersteller, die heute davon profitierten. Anleger entsinnen sich der Zeiten vor den US-Zoll-Barrieren, an denen Geld von der Wall Street nach Europa umgeschichtet wurde. Dies könnte auch weiter andauern, so der Chief Investment Officer der DWS, der den europäischen dem US-Aktienmarkt vorzieht. Positiv wird immer wieder die Investitionsoffensive in Deutschland hervorgehoben. Sollten weitere EU-Länder folgen, wäre dies ein guter Wachstumsimpuls.

Von daher überraschte es nicht, dass Aktien wie Heidelberg Materials (+4,2%) oder Rheinmetall (+3,8%)zu den Gewinnern im DAX gehörten, ebenso wie Renk und Hensoldt im MDAX. Seit der Bekanntgabe der jüngsten US-Übernahme ist die Aktie von Siemens (-0,2%)aus dem Tritt, auch heute schloss sie gegen den Trend knapp behauptet.

Von schwachen Zahlen des französischen Luxuslabels LVMH belastet, ging es heute für Adidas um 2 Prozent und Hugo Boss um 1,4 Prozent nach unten. Mit PVA Tepla ging es gleich um 14 Prozent nach oben, nachdem die Analysten von Jefferies ihre Kauf-Empfehlung bestätigt hatten. Sie rechnen mit einem guten Start ins Jahr 2025 dank gestiegener Nachfrage nach Messtechnik. Ein Anstieg bei den Investitionen in Halbleiterfabriken im Jahr 2025, mit zusätzlicher Beschleunigung 2026, spreche auch für einen starken Auftragseingang in den kommenden Quartalen.

Dräger kamen um 0,4 Prozent zurück. Im ersten Quartal gingen Umsatz und Gewinn wie erwartet leicht zurück, die Auftragseingänge sprangen aber nach oben. Für das laufende Jahr erwartet Dräger weiter einen währungsbereinigten Umsatzanstieg zwischen 1 bis 5 Prozent und eine EBIT-Marge von 3,5 bis 6,5 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten starken Kursanstieg.

Die Aktien von Carl Zeiss Meditec bauten ihre Gewinne auf 1,8 Prozent aus. Operativ sei es besser als erwartet gelaufen, hieß es im Handel. Wie auch andere Unternehmen bestätigte Zeiss den Jahresausblick, nahm aber mögliche Konsequenzen der US-Strafzölle davon aus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 21.253,70 +1,4% +5,3% DAX-Future 21.401,00 +1,4% +3,5% XDAX 21.228,90 +1,4% +5,6% MDAX 27.266,31 +2,4% +4,1% TecDAX 3.444,65 +1,7% -0,8% SDAX 15.201,94 +2,2% +8,5% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,89 -48 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 80,7 MDAX 47 3 0 557,4 28,3 27,8 TecDAX 29 1 0 964,3 19,3 23,7 SDAX 58 7 5 218,0 11,5 10,6 ===

