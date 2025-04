Wenn ihr Whatsapp nutzt, bekommt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit in den kommenden Tagen eine Nachricht von einem neuen Kontakt: Whatsapp. Warum der Messenger plötzlich mit euch chattet und wie ihr die Funktion auch wieder deaktivieren könnt. Erst in jüngster Vergangenheit hat Whatsapp eine Reihe von Neuerungen für den beliebten Messenger angekündigt, die zahlreiche Verbesserungen an Chats, Videoanrufen und Kanälen vornehmen. Jetzt melden sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...