Trump verschärft den Ton im Handelskonflikt, während US-Notenbankchef Powell geldpolitisch bremst. Für Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, bringt diese Gemengelage Chancen und Chaos mit sich.Im Gespräch mit wallstreetONLINE TV warnt Riße vor einer neuen Ära politisch geprägter Notenbankpolitik und einem zunehmenden Vertrauensverlust in den US-Dollar. Donald Trump, so Riße, habe schon in seiner ersten Amtszeit kein Geheimnis daraus gemacht, dass er am liebsten selbst die Geldpolitik lenken würde. Doch Fed-Chef Jerome Powell bleibt - Stand jetzt - bis Mai 2026 im Amt und könne nicht ohne weiteres abgesetzt werden. "Er wird seine Linie durchziehen", sagte Riße, "und dabei …