Alphabet: Diese Kursmarke müssen die Bullen verteidigen!

Weitere Erholung oder Abverkauf?

Rückblick

Die Alphabet-Aktie stand in den letzten Monaten auf den Verkaufszetteln der Anleger. Nach den Quartalszahlen ging es mit einem Down-GAP in Richtung Süden, und die Papiere des US-Technologiekonzerns gaben bis 140 USD nach. Am 09. April sahen wir dann einen stark bullischen Impuls, welcher die Kurse bis an die 20-Tagelinie nach oben steigen ließ.

Alphabet-Aktie: Chart vom 15.04.2025, Kürzel: GOOGL, Kurs: 156.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach der großen bullischen Impulskerze könnte eine Stabilisierung über 152 USD die Basis für weitere Kursgewinne bilden. Ziele wären die 50-Tagelinie und danach das Hoch aus Ende März.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter die 50%-Marke der bullischen Impulskerze vom 09. April, wäre dies ein Schwächesignal. Die Aktie könnte dann ihre Serie niedriger Hoch- und Tiefpunkte weiter fortsetzen.

Meinung

Der Technologieriese konnte kürzlich eine neue Partnerschaft mit PJM Interconnection, dem größten Stromnetzbetreiber Nordamerikas, abschließen. Durch die Einführung modernster Technologien auf Basis von Künstlicher Intelligenz soll der Anschluss regionaler Stromversorgungen beschleunigt werden. CEO Sundar Pichai hat trotz der weltweiten Zollkrise die Investitionen über 75 Mrd. US-Dollar für den Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur bekräftigt. Der Technologiegigant sollte sich dadurch eine Spitzenposition beim weiterhin heißen Thema Künstliche Intelligenz sichern.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.95 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 6,80 Mrd. USD

Meine Meinung zu Alphabet ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in GOOGL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.