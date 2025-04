Aufbauend auf der Vespa-Plattform bietet Perplexity Millionen von Nutzern eine führende KI-Suche.

Heute hat Vespa.ai das Unternehmen hinter der führenden Plattform zur Erstellung und Bereitstellung groß angelegter KI-Anwendungen in Echtzeit, die auf Big Data basieren gemeinsam mit Perplexity die Verlagerung der KI-gestützten Antwortmaschine bekannt gegeben, wodurch die Suchfunktion nun intern bereitgestellt wird. Dieser Schritt wird die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Relevanz der Suchergebnisse in einem Umfang verbessern, der nur auf der Vespa-Plattform möglich ist.

"Das Rezept: 1. Die Suche lösen. 2. Verwenden Sie sie, um alles andere zu lösen", sagte Aravind Srinivas, CEO von Perplexity.

Der innovative Ansatz von Perplexity, direkte Antworten auf Suchanfragen zu liefern, basiert auf einer umfangreichen und skalierbaren Retrieval-Augmented-Generation-Architektur (RAG), die große Mengen an Informationen aus dem Internet, internen Datenbanken und persönlichen Dateien von Benutzern effizient abrufen und verarbeiten kann. Perplexity baut auf der Vespa-Plattform auf und liefert präzise Antworten nahezu in Echtzeit an mehr als 15 Millionen Nutzer pro Monat, wobei jede Woche mehr als 100 Millionen Anfragen bearbeitet werden.

Perplexity hat die verwaltete Plattform von Vespa.ai genutzt, um seine RAG-Architektur effizient zu skalieren und so sicherzustellen, dass relevante Informationen aus riesigen Datensätzen mit geringer Latenz in Echtzeit abgerufen werden können. Vespa.ai bietet Perplexity die Flexibilität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die erforderlich sind, um Millionen von Benutzern weltweit erstklassige Konversationserfahrungen zu bieten.

"Wir erweitern die Fähigkeiten von Vespa kontinuierlich, um die Flexibilität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu bieten, die erforderlich sind, um Millionen von Nutzern weltweit erstklassige Konversationserlebnisse zu bieten. Das Projekt mit Perplexity hat uns gezeigt, wozu die Plattform in der Lage ist", so Jon Bratseth, CEO von Vespa.ai. "Wir freuen uns sehr, mit Perplexity zusammenzuarbeiten, um ihre Suchfunktionen zu verbessern."

Das neue Projekt, an dem Entwickler beider Unternehmen gearbeitet haben, konzentriert sich auf die Fähigkeiten von Vespa:

Hochleistungsvektor- und Textsuche: Die optimierte Vektorsuche von Vespa in Kombination mit fortschrittlichen Textsuch- und Relevanzfunktionen ermöglicht es Perplexity, relevante Informationen aus großen Datenbeständen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit abzurufen.

Die optimierte Vektorsuche von Vespa in Kombination mit fortschrittlichen Textsuch- und Relevanzfunktionen ermöglicht es Perplexity, relevante Informationen aus großen Datenbeständen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit abzurufen. Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit: Die verteilte Architektur von Vespa.ai gewährleistet eine nahtlose Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit, sodass Perplexity die steigende Nachfrage der Benutzer ohne Leistungseinbußen bewältigen kann.

Die verteilte Architektur von Vespa.ai gewährleistet eine nahtlose Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit, sodass Perplexity die steigende Nachfrage der Benutzer ohne Leistungseinbußen bewältigen kann. Maschinell erlernte Einstufung: Die native verteilte maschinell erlernte Ranking-Inferenz von Vespa.ai ermöglicht es Perplexity, viele Signale zu kombinieren, um eine Relevanz auf dem neuesten Stand der Technik in großem Maßstab zu liefern.

Die native verteilte maschinell erlernte Ranking-Inferenz von Vespa.ai ermöglicht es Perplexity, viele Signale zu kombinieren, um eine Relevanz auf dem neuesten Stand der Technik in großem Maßstab zu liefern. Kosteneffizienz: Die effiziente Ressourcennutzung von Vespa hilft Perplexity, seine Infrastrukturkosten zu optimieren und gleichzeitig eine hohe Leistung aufrechtzuerhalten.

Das neue Projekt unterstreicht die Fähigkeit von Vespa.ai, komplexe KI-Workflows zu betreiben, und ermöglicht es Perplexity, in großem Maßstab eine Relevanz auf dem neuesten Stand der Technik mit beispielloser Kosteneffizienz zu erreichen.

Diese Partnerschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung von RAG in KI-gestützten Anwendungen und die entscheidende Rolle von leistungsstarken hybriden Text- und Vektorsuchmaschinen bei der Ermöglichung dieser Anwendungen. Die robuste und skalierbare Plattform von Vespa.ai ermöglicht es innovativen Unternehmen wie Perplexity, außergewöhnliche Sucherfahrungen zu bieten und neu zu definieren, wie Benutzer auf Informationen zugreifen.

Über Vespa.ai

Vespa.ai ist eine leistungsstarke Plattform für die Entwicklung von KI-Anwendungen, die auf Echtzeit-Suche basieren. Nach der Erstellung werden diese Anwendungen über die groß angelegte, verteilte Architektur von Vespa bereitgestellt, die Daten, Inferenz und Logik für Anwendungen, die große Datenmengen und hohe gleichzeitige Abfragequoten verarbeiten, effizient verwaltet. Vespa bietet alle Bausteine einer KI-Anwendung, einschließlich Vektordatenbank, Hybridsuche, RAG (Retrieval Augmented Generation), NLP (Natural Language Processing), maschinelles Lernen und Unterstützung für große Sprachmodelle (LLM) und Bild-Sprachmodelle (VLM). Es ist als verwalteter Dienst und als Open Source verfügbar.

Über Perplexity

Perplexity ist eine KI-basierte Antwortmaschine für Unterhaltungen, die Antworten aus vertrauenswürdigen Quellen in Echtzeit sammelt und Fragen von Benutzern mit Inline-Zitaten beantwortet. Perplexity wurde 2022 von ehemaligen Mitgliedern von OpenAI, Meta, Quora, Bing und Databricks gegründet und ist die erste KI-gesteuerte Suchmaschine, die in Echtzeit Antworten auf Fragen der Benutzer in Form von Konversationen liefert. Mit dem Ziel, die Lücke zwischen traditionellen Suchmaschinen und KI-gesteuerten Schnittstellen zu schließen, um neugierigen Menschen die besten Antworten zu bieten, beantwortet es jede Woche über 100 Millionen Fragen weltweit. Perplexity ist online unter perplexity.com und auf iOS, Mac und Android verfügbar. Hier erfahren Sie mehr über Perplexity Enterprise Pro.

