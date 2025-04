TeamViewer-Aktie steigt weiter, Analysten sehen Potenzial trotz hoher Bewertung. Spannung vor den Quartalszahlen am 6. Mai.

Die TeamViewer-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn erneut in guter Verfassung. Am heutigen Dienstag legte das Papier im XETRA-Handel um 2,16 Prozent auf 12,31 Euro zu - und setzt damit die jüngste Erholung fort. Seit dem 52-Wochen-Tief vom Dezember 2024 hat der Titel bereits ein Plus von 33,98 Prozent verbucht.

Analysten sehen Potenzial trotz Bewertungsbedenken

Die aktuelle Kursdynamik kommt nicht von ungefähr: In der vergangenen Woche gewann die Aktie 7,1 Prozent, im Quartal sogar 13 Prozent. Verantwortlich dafür sind wohl die zuletzt revidierten Gewinnerwartungen der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel von 15,58 Euro liegt aktuell rund 30 Prozent über dem aktuellen Niveau - das höchste Ziel sogar bei 20 Euro.

Doch Vorsicht ist geboten:

Das KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) von 3,20 signalisiert eine Überbewertung

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 17,44

Der RSI von 71,2 deutet auf überkaufte Konditionen hin

Spannende Wochen vor Q1-Zahlen

Alle Augen richten sich nun auf den 6. Mai, wenn TeamViewer die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorlegt. Die Fundamentaldaten des Unternehmens bleiben solide - über 70 Prozent der Unternehmen schneiden schlechter ab. Der positive Cashflow und hohe Margen stützen die Bewertung.

Interessant: Trotz der jüngsten Erholung notiert die Aktie noch 9,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Ob der Aufwärtstrend anhält, wird maßgeblich von den kommenden Quartalszahlen abhängen. Die Erwartungen sind hoch - typischerweise übertrifft TeamViewer die Analystenschätzungen.

