Bitcoin Prognose: Kurzfristige Vorsicht und langfristiges Potenzial

Die Finanzmärkte sind freundlich in die neue Woche gestartet. Auch Bitcoin steigt heute erneut um rund 1,5 Prozent. Damit belaufen sich die Kursgewinne in den vergangenen sieben Tagen auf über 8 Prozent. Bitcoin wird aktuell bei 86.000 US-Dollar gehandelt. Der Sprung über die psychologische Kursmarke bei 90.000 US-Dollar rückt immer näher. Dennoch bleiben Krypto-Analysten zurückhaltend - kurzfristig bleibe Vorsicht geboten, langfristig könnte Bitcoin weiterhin unterbewertet sein.

Seitwärtsrange bleibt vorerst bestimmend

Trotz der jüngsten Erholung bleibt der Ausblick für Bitcoin kurzfristig fragil. Zwar zeigt der Rebound von der 74.000-Dollar-Marke erste Stärke, doch der Preis stößt weiterhin auf eine markante Abwärtstrendlinie - ein Widerstand, der seit dem Allzeithoch intakt ist. Genau an dieser Grenze entscheidet sich, ob es sich nur um eine technische Reaktion oder den Beginn einer neuen Aufwärtsphase handelt.

Viele Marktteilnehmer wechseln aktuell sprunghaft ihre Einschätzung, was auf eine emotional geprägte Marktstimmung hindeutet. Zudem zeigt das Volumenprofil nach dem Krypto-Analysten im Bereich um 97.000 US-Dollar einen bedeutenden Widerstandspunkt, den Bitcoin erst überwinden muss, um den übergeordneten Abwärtstrend zu durchbrechen. Solange diese Zone nicht nachhaltig überwunden wird, ist mit seitwärts gerichteten Bewegungen zwischen 78.000 und 88.000 US-Dollar zu rechnen.

Langfristige Unterbewertung und institutionelle Adoption

Während es kurzfristig noch keine Entscheidung gab, scheint langfristig viel Raum für eine Aufwärtsbewegung vorhanden. Der bekannte Krypto-Trader Jelle verweist auf den 2-Year Moving Average (MA) Multiplier, einen langfristigen Indikator zur Bewertung von Bitcoin-Zyklushochs. Dieser basiert auf dem einfachen Durchschnitt der letzten zwei Jahre und multipliziert diesen mit einem festen Faktor.

Jelle sieht im 2-Year MA Multiplier weiterhin ein nützliches Instrument zur Bestimmung möglicher Zyklushochs, auch wenn die Dynamik abnimmt. Für den aktuellen Bullenmarkt hält er ein Preisziel nahe dem 3x-Multiplikator für realistischer - was einem Bitcoin-Kurs von etwa 171.000 US-Dollar entspräche. Untermauert wird diese Einschätzung durch die zunehmende institutionelle Adoption. Der ETF-Analyst Nate Geraci bewertet die Zahl von 79 börsennotierten Unternehmen mit Bitcoin-Beständen als klares Zeichen für wachsende institutionelle Adoption, obwohl dies seiner Ansicht nach erst der Anfang einer viel größeren Entwicklung ist.

BTCBULL Presale als spekulative Alternative

Zwischen spekulativer Unterhaltung und substanziellem Mehrwert entwickelt sich BTCBULL zu einem der auffälligsten Presales des Jahres 2025. Anders als viele Meme-Coins stellt BTCBULL eine ideologisch aufgeladene Leitfigur in den Mittelpunkt: den Bitcoin-Bullen. Dieses Motiv steht nicht nur für Aufschwung, sondern dient als zentrales Narrativ für ein Projekt, das sich gezielt auf die Dynamik eines möglichen Bitcoin-Bull-Runs stützt.

Eine Besonderheit liegt im Belohnungssystem, das direkt an den Bitcoin-Kurs gekoppelt ist. Anleger erhalten ab einem BTC-Kurs von 150.000 US-Dollar erstmals reale Bitcoin ausgeschüttet. Zudem wird der Token-Supply durch gezielte Burns reduziert - immer dann, wenn Bitcoin um 50.000 US-Dollar steigt. Der erste Token-Burn soll bei 125.000 US-Dollar stattfinden. Derzeit läuft der Vorverkauf des BTCBULL-Tokens, was Anlegern eine frühe Beteiligung ermöglicht. Nach dem Verbinden einer kompatiblen Wallet mit der offiziellen Website kann BTCBULL direkt im Token-Swap erworben werden, mit anschließender Staking-Möglichkeit für eine Rendite von knapp 90 Prozent APY.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.