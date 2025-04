Mantra (OM) Token-Crash: Binance-Gründer CZ weist Verantwortung zurück

Die Stimmung am Kryptomarkt wird mit jedem Tag besser. Der Fear and Greed Index hat sich von 15 Punkten (extreme Panik) auf 31 Punkte erholt. Auch der Bitcoin-Kurs liegt mit aktuell 85.000 Dollar deutlich im Plus. Investoren des Utility Tokens Mantra ($OM) wurden dagegen bitter enttäuscht, als der Kurs in der Nacht von Sonntag auf Montag um über 90% einbrach. Während niemand die Verantwortung übernehmen will, bezieht nun auch Binance-Gründer CZ Stellung zu den Vorwürfen.

Der drastische Kurssturz und die Vorwürfe

Wer am Montag aufgewacht ist und in Mantra investiert war, dürfte die neue Woche nicht unbedingt gut gelaunt gestartet haben. Der $OM-Kurs ist von Sonntag auf Montag um über 90% eingebrochen. Besonders bemerkenswert: Es handelte sich nicht etwa um einen kleinen Meme Coin, sondern um einen Utility Token mit eigener Layer 1 Chain und einer Marktkapitalisierung von 6 Milliarden Dollar. Nach dem Crash waren davon noch 450 Millionen Dollar übrig.

Seitens der Entwickler wurde zunächst behauptet, dass Binance durch "gnadenlose Liquidierungen" an einem Sonntag bei wenig Liquidität für den Kurssturz mitverantwortlich sei. Gemeinsam mit Market Makern habe die Börse dafür gesorgt, dass der Kurs crasht. Das Team stritt jede Schuld ab und wollte von einem Abverkauf der eigenen Token nichts wissen.

CZ weist Vorwürfe zurück und enthüllt On-Chain-Beweise

Schon der offizielle Binance Support Account hat sich zu dem Vorfall geäußert. Binance habe alle Vorkehrungen getroffen, um Nutzer vor $OM zu warnen. So wurde beispielsweise die Tokenomics im Vorfeld still und heimlich geändert, weshalb Binance den Coin bereits mit einer Pop-up-Warnung versehen hat. Auch höhere Hebel wurden deaktiviert.

Changpeng Zhao (CZ), der Gründer der Börse, der nicht mehr im Unternehmen tätig ist, äußert sich ebenfalls zum Vorfall. Er teilt einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass der Großteil der Coins vorher zur Kryptobörse OKX transferiert und von dort abverkauft wurde. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, würden Binance wohl meiden. On-Chain-Daten zeigen, dass $227 Millionen in $OM auf Börsen transferiert wurden, bevor der Kurs kollabierte - trotz Dementis der Mantra-Investoren.

